Isaac del Toro gana segunda etapa del Tour de Francia: historia para México

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Isaac del Toro escribió historia en el ciclismo mexicano, tras ganar la segunda etapa del Tour de Francia. Una hazaña para México después de que, en 1990, Raúl Alcalá conquistó la última victoria de etapa en la competición francesa en un tiempo de tres horas, cuarenta minutos y un segundo.

"Esto lo significa todo para mí. Soy un privilegiado de estar en este equipo que ha confiado en mí desde el primer momento. Este es el fruto del trabajo de todo el equipo. No me lo puedo creer. Es una locura", se sinceró el ciclista para los micrófonos del Tour.

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Como tetracampeón del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar tuvo la oportunidad de atacar en los últimos metros para asegurar la victoria de la segunda ronda. Sin embargo, en días anteriores, lo advirtió: "Deseo que lo gane", expresó al momento de ser cuestionado sobre sus deseos para Isaac del Toro, su compañero en el equipo UAE Team Emirates XRG. Razón por la que prefirió pedalear solo unos centímetros atrás del "Torito", manteniéndose al margen.Antes de cruzar la meta, Del Toro tomó del brazo a Pogacar. Terminaron la segunda etapa juntos y protagonizaron una postal histórica al abrazarse entre lágrimas para celebrar el triunfo en los 168.5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona. Con ello, sellaron un 1-2 para UAE Team Emirates XRG.De momento, el ciclista mexicano ocupa el cuarto lugar en la clasificación del Tour de Francia, separado por dieciséis segundos del primer puesto, propiedad del danés Jonas Vingegaard. Por debajo de Vingegaard se encuentran el eslovaco Tadej Pogacar y el belga Remco Evenepoel. La histórica competición francesa concluirá el próximo domingo, 26 de julio, en la Avenida de los Campos Elíseos de París.