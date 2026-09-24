Defiende Sheinbaum Ley antipiratería: "garantiza la propiedad intelectual"

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la nueva Ley de Propiedad Intelectual busca fortalecer la protección de los autores y su obra, así como la disminución de la comercialización ilegal de esta.

"Lo que se busca es proteger la propiedad intelectual, no tiene más objetivo que eso, fortalecer la propiedad intelectual y acabar o disminuir el contrabando que muchas veces copia propiedad intelectual y fortalecer a los autores. Ese es el principal objetivo de esta ley", expresó durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

En ese sentido, la mandataria federal explicó que también se busca acelerar los procesos para que se registren más patentes en México, "porque en otros países la patente dura dos, tres, cuatro años y aquí puede durar hasta seis o siete años".

Adicionalmente, detalló que se analiza la posibilidad de otorgar regalías a los investigadores por el registro de una patente, "tiene sus pros y sus contras. Quien debe recibir la mayor regalía es la institución pública, porque se utilizó recurso público para generar una innovación y es parte de lo que estamos platicando con el IMPI y la Secretaría de Economía".

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Con respecto a las sanciones por el uso del logotipo del gobierno federal, aclaró que "es el uso comercial del logotipo de un gobierno, no es que alguien vaya a poner en una red social un logotipo del gobierno, sino si se comercializa una imagen de gobierno, eso está prohibido".