Hallan sin vida a una mujer desaparecida en Rioverde
El cuerpo fue localizado en una obra negra, en la localidad de Puente Prieto
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Una mujer que contaba con ficha de búsqueda fue encontrada sin vida con huellas de violencia, al interior de una obra negra, en el municipio de Rioverde.
La mañana de este miércoles, el cuerpo de María Isabel "N", de 35 años de edad, desaparecida desde el 21 de septiembre, fue localizada en la localidad de Puente Prieto.
Al lugar arribaron elementos de seguridad pública, quienes aseguraron el área, en espera de la Fiscalía General del Estado, autoridad que realizó el levantamiento del cuerpo de y su traslado al Servicio Médico Legista, en donde se le practicará la autopsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares.
Además, la autoridad judicial ya inició una carpeta de investigación sobre el hecho. Aparentemente, se trataría de un nuevo caso de feminicidio en la entidad, a tres semanas del crimen contra Tatiana Vanessa "N", una colombiana desaparecida el 25 de agosto cuando viajó a San Luis Potosí. Tatiana fue encontrada sin vida los primeros días de este mes.
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De acuerdo con el Informe mensual de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio, cuatro mujeres fueron víctimas de feminicidio y otras cinco más de homicidio doloso, en San Luis Potosí.
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