Anthony Gordon destaca experiencia ante México en Mundial 2026

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El duelo entre México e Inglaterra correspondiente a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 es recordado por muchos aficionados como uno de los encuentros más vibrantes y emocionantes de todo el torneo.

Aquel partido, disputado en un abarrotado Estadio Azteca, terminó con victoria de los ingleses por 3-2, resultado que significó la eliminación del Tricolor ante una de las potencias del futbol mundial.

Anthony Gordon recuerda partido contra México en Mundial 2026

Más allá del triunfo y del pase a la siguiente ronda, ese compromiso dejó una profunda huella en la selección inglesa. En distintas ocasiones, varios futbolistas han recordado el ambiente que se vivió en la capital mexicana, la intensidad del encuentro y la resistencia mostrada por el equipo dirigido por Javier Aguirre.

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A esa lista se sumó recientemente Anthony Gordon, quien durante la conferencia de prensa previa al duelo de Inglaterra contra España en la UEFA Nations League evocó aquella noche en el Azteca. El atacante aseguró que enfrentar a México fue una de las experiencias más especiales de su carrera y reconoció que ese partido ayudó a fortalecer el carácter competitivo de su selección.

"El partido contra México fue, sin duda, la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Pero creo que eso probablemente nos preparó el terreno de alguna manera. La tarjeta roja nos hizo mostrar una faceta diferente de nosotros. Ya no éramos el equipo que quería jugar; necesitábamos luchar con uñas y dientes para conseguir la victoria", señaló.

Impacto de la tarjeta roja en la estrategia inglesa

El futbolista del FC Barcelona agregó que las enseñanzas obtenidas ante México influyeron directamente en la manera de afrontar los siguientes compromisos mundialistas, especialmente el duelo frente a Noruega, donde Inglaterra mostró una identidad más aguerrida sobre el terreno de juego.

"Luego de eso, posiblemente se convirtió en nuestra forma de jugar en los siguientes dos partidos y, en definitiva, no nos funcionó en la Semifinal. Pero no hay garantías de que, si hubiéramos mantenido la defensa de cuatro, no hubiéramos perdido ese partido", concluyó.