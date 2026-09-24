Anuncia LEGO inversión de 400 millones de dólares en México

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Como parte del Plan México, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), anunció una inversión de la empresa juguetera LEGO por 400 millones de dólares en nuestro país hasta 2029.

Detalles confirmados

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 24 de septiembre en Palacio Nacional, Ebrard destacó esta inversión como fruto de un proceso muy largo para que México fuera la sede.

El secretario de Economía indicó que se prevén más de mil 300 nuevos empleos "bien pagados" en Nuevo León.

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Refirió que se necesita una amplia cadena de producción para poder tener un LEGO, pues se requieren polímeros, solventes, adhesivos, silicones y otros plásticos.

"La inversión extranjera directa en México está en niveles muy altos comparativamente con los años anteriores. El primer semestre del año tuvimos, aproximadamente, 35 mil millones de dólares y tenemos en cartera, ya anunciado aquí, otros 14 mil.

"Los últimos meses del año presentaremos nuevas inversiones que pueden llevar hasta más de 20 mil millones", explicó el titular de la SE.

¿Qué declararon los actores involucrados?

Nancy Sánchez Moya, directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de LEGO, destacó esta inversión con operaciones en Nuevo León por 8 mil 600 millones de pesos para fortalecer las cadenas productivas, de logística y manufactura de la empresa.

Expuso que incluye 62 mil metros cuadrados de infraestructura industrial y tecnología de punta. Mencionó que no se prevé que bajen el costo de sus productos por la calidad que representan y pueden durar por varias generaciones.

"La expansión responde al crecimiento que tenemos en el grupo LEGO a nivel global", refirió al señalar "una historia de crecimiento" para el grupo LEGO que se ha construido en Nuevo León.

Agregó que la inversión reafirma la confianza que se tiene en México, pero sobre todo en el talento que se ha encontrado para seguir creciendo cada día.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el uso de los productos LEGO y cualquier actividad que tenga que ver con el desarrollo psicomotor y cognitivo, ante el uso de celulares en menores ante su reciente restricción de las escuelas.