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El cantante Bruno Mars anunció la muerte de su padre, Peter Hernández, a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expone su profunda admiración hacia él. La noticia del deceso fue compartida por el artista el 19 de noviembre, junto con una serie de fotografías que ilustran momentos significativos con su progenitor. En una de las imágenes, Mars aparece abrazando a su padre, quien estaba recostado en una cama eléctrica, lo que indica que enfrentaba problemas de salud. El músico expresó que tuvo la oportunidad de despedirse y abrazar a su padre por última vez pocos días antes de su fallecimiento.

Bruno Mars destacó la influencia que su padre tuvo en su vida y carrera, mencionando que provenía de Brooklyn, Nueva York, pero que siempre soñó con vivir en Hawái. Este deseo se cumplió gracias a su trayectoria como percusionista y cantante, lo que le permitió trasladarse a la isla, donde también conoció a Bernadette San Pedro Batoy Hernández, madre de Bruno y de sus cinco hermanos. En su mensaje, el cantante subrayó que su padre fue su principal maestro en música y en muchos otros aspectos de la vida, describiéndolo como el mejor padre que uno podría desear.

La pérdida de Peter Hernández se suma a la de la madre de Bruno, quien falleció en 2013 a causa de un aneurisma cerebral a los 55 años. La cercanía del cantante con sus padres ha sido un tema recurrente en su vida personal y profesional. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y condolencias hacia Mars, reflejando el cariño que muchos tienen por él y su familia.

Bruno Mars, conocido por éxitos como ''Just the Way You Are'' y ''Uptown Funk'', enfrenta este difícil momento con el recuerdo de sus progenitores que han influido de manera significativa en su carrera y en su vida personal. Este acontecimiento resalta la importancia de la familia y el legado que los seres queridos dejan en aquellos que quedan atrás.

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