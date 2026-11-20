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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Las campanas de boda comienzan a sonar para Miley Cyrus; y es que, la cantante estaría a punto de llegar por segunda vez al altar.

Preparativos y detalles de la boda

De acuerdo con información publicada por TMZ, la cantante estadounidense y su prometido, el músico Maxx Morando, unirán sus vidas este fin de semana.

Fuentes cercanas a la pareja adelantaron al medio estadounidense que se están preparando los últimos detalles; incluso, que la ceremonia tendría lugar en un lugar al sur de California; sin embargo, los detalles y la lista de invitados aún se desconocen.

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La noticia llega casi un año después de que la intérprete de "Flowers" y el baterista hicieran público su compromiso. En diciembre de 2025, Miley sorprendió al aparecer en la alfombra roja de "Avatar: Fire and Ash" con un anillo de diamantes, lo que desató las especulaciones sobre una próxima boda.

Días más tarde, fue la misma Cyrus quien confirmó el compromiso y contó que la propuesta de Morando la tomó por sorpresa.

"No soy fácil de sorprender porque me encanta controlar cada situación, y me había rendido por completo; y les digo, me sorprendió muchísimo", dijo en entrevista para el programa "Good Morning America".

Sin embargo, muchos aseguran que ambos ya habían dado señales de que la boda estaba muy cerca. El pasado 16 de octubre, durante una presentación en el Hollywood Bowl, Miley invitó a su prometido a subir al escenario para acompañarla con la batería mientras interpretaba "Let's Get Married", lo que comenzó a desatar rumores.

Historia y evolución de la relación

La historia de amor entre Miley y Maxx comenzó en 2021, cuando amigos en común los presentaron en una cita a ciegas. La cantante contó tiempo después a la edición británica de Vogue que, aunque para ella el encuentro fue una sorpresa, para él no tanto.

"Pensé: lo peor que puede pasar es que me vaya", recordó sobre aquella primera cita.

Aunque mantuvieron el romance lejos de los reflectores, en noviembre de ese mismo año asistieron juntos a un desfile de modas en Los Ángeles, confirmando así que estaban juntos.

La música también se convirtió en uno de los puntos de conexión entre ambos. Maxx, baterista de la banda Liily, participó en el especial de Año Nuevo de Miley en 2022 y posteriormente colaboró en las canciones "Handstand" y "Violet Chemistry", incluidas en el álbum "Endless Summer Vacation", lanzado en 2023.

Con el paso del tiempo, la relación se hizo más pública. En 2024, Morando acompañó a su amada a la entrega del Grammy y celebraron con un tierno beso el triunfo de Miley por "Flowers". Además, comenzaron a vivir juntos en Malibú.

Para Cyrus este sería su segundo matrimonio. En 2018 se casó con el actor australiano Liam Hemsworth, pero la unión duró menos de un año. En agosto de 2019, y entre fuertes rumores de infidelidad, la pareja anunció su separación.