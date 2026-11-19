¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) escaló 71 posiciones en el QS Sustainability Rankings 2027 y se colocó en el lugar 151 del mundo, con una calificación histórica de 88.8 puntos, lo que la convierte en la universidad mejor evaluada de México y la segunda de América Latina en materia de sustentabilidad.

UNAM destaca en educación ambiental y gestión sustentable

La institución superó a otras 20 universidades mexicanas incluidas en la clasificación internacional y quedó únicamente por debajo de la Universidad de São Paulo entre las instituciones latinoamericanas.

De acuerdo con los resultados, la UNAM mejoró sus calificaciones en las tres categorías que integran la evaluación, con avances en Educación Ambiental, Intercambio de Conocimiento y Buen Gobierno, indicadores que consideran las acciones universitarias relacionadas con la sustentabilidad y su impacto social.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, Eduardo Vega López, explicó que uno de los factores que contribuyeron al avance fue la incorporación de contenidos ambientales en los programas académicos de licenciatura y posgrado.

"Una primera estimación identifica cerca de 650 asignaturas con contenidos de sustentabilidad en los diversos programas de licenciatura de la UNAM", señaló.

Estrategias y acciones para la sustentabilidad en la UNAM

El funcionario destacó también el impulso a la investigación interdisciplinaria y la incorporación de medidas ambientales en las actividades académicas, administrativas y comunitarias de los distintos planteles universitarios.

Entre las acciones emprendidas se encuentra la Estrategia de Resiliencia y Sustentabilidad, implementada desde 2024, que contempla medidas para mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales y fortalecer la gestión ambiental.

En la clasificación mundial, el Tecnológico de Monterrey ocupó el lugar 259, mientras que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se ubicó en el 775, por debajo de la UNAM.

Vega López señaló que la institución también trabaja en la conservación de áreas naturales dentro de sus campus y en el uso más eficiente del agua, como parte de las medidas para reducir su impacto ambiental.

El avance de 71 posiciones representa una de las mejoras más importantes de la Universidad Nacional en esta evaluación internacional, que considera el desempeño de las instituciones de educación superior en materia ambiental, social y de gobernanza.