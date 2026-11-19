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El dirigente nacional del PAN,

, aseguró que

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que separa imponer a alguien afín a ese partido, y con ello controlar el instituto y lasdel 2027 y 2030.En un video en sus redes sociales, el partido aseguró quea la presidenta en el INE,, señalada hoy de presunta corrupción y asignación irregular de contratos."Todos ya sabemos cómoy ahora lo que quieren es mantener a alguien que saben que va a seguir siendo leal a ellos para qué para queal árbitro electoral y por lo tanto controle las", expresó Romero."Lo dejamos claro: Nuestras y diputados ya presentaron un juicio para la protección de derechos electorales y nosotros como partido vamos a seguir promoviendo un juicio electoral para obligar a Morena a que emitan la convocatoria paradel INE", añadió.Finalmente, exigió que el INE tenga una presidenta libre, autónoma, ciudadana que verdaderamenteciudadano y "no los intereses de Morena".