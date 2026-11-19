El PAN acusa a Morena de buscar controlar el INE para elecciones
El dirigente nacional advierte que busca imponer a alguien afín a ese partido
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El dirigente nacional del PAN,Jorge Romero , aseguró que Morena busca impedir
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que se renueve la presidencia del INE para imponer a alguien afín a ese partido, y con ello controlar el instituto y las próximas elecciones del 2027 y 2030.
En un video en sus redes sociales, el partido aseguró que Morena impuso a la presidenta en el INE, Guadalupe Taddei, señalada hoy de presunta corrupción y asignación irregular de contratos.
"Todos ya sabemos cómo usaron al INE y ahora lo que quieren es mantener a alguien que saben que va a seguir siendo leal a ellos para qué para que Morena controle al árbitro electoral y por lo tanto controle las próximas elecciones", expresó Romero.
"Lo dejamos claro: Nuestras y diputados ya presentaron un juicio para la protección de derechos electorales y nosotros como partido vamos a seguir promoviendo un juicio electoral para obligar a Morena a que emitan la convocatoria para renovar la presidencia del INE", añadió.
Finalmente, exigió que el INE tenga una presidenta libre, autónoma, ciudadana que verdaderamente defienda el voto ciudadano y "no los intereses de Morena".
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