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Integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales de San Luis Potosí, A.C., denunciaron que la farmacia del Hospital de Especialidades Médicas de la Salud (HEMS), cuya apertura fue anunciada públicamente, permaneció cerrada durante el sábado y domingo, además de presentar un desabasto de medicamentos que impidió surtir recetas.

La Asociación informó que acudió durante ambos días a las instalaciones de la Torre Médica del HEMS para verificar el funcionamiento del establecimiento; sin embargo, en las dos visitas encontró las puertas cerradas.

Durante ese periodo también acudieron trabajadores municipales en activo y sindicalizados que buscaban medicamentos, pero tampoco pudieron obtenerlos.

De acuerdo con los testimonios recabados, la farmacia abrió el viernes, aunque la disponibilidad de medicamentos fue insuficiente, por lo que algunos trabajadores tuvieron que regresar durante el fin de semana sin conseguir surtir sus recetas.

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El organismo recordó que la apertura de este espacio forma parte de las solicitudes que planteó desde 2025 para recuperar condiciones dignas de atención médica para trabajadores municipales, jubilados y pensionados. Por ello, señaló a la Oficialía Mayor, encabezada por José Salvador Moreno Arellano, por la falta de avances para garantizar el servicio.

La Asociación exigió a la Oficialía Mayor y a la Dirección de Servicios Médicos Municipales garantizar que la farmacia cuente con personal, horarios de atención permanentes y medicamentos suficientes, al considerar que no basta con anunciar su apertura si no existe capacidad para atender las necesidades de los derechohabientes.