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Julián Gil respondió a una publicación de "Despierta América", en donde Marjorie de Sousa es entrevistada, pero no es cuestionada acerca del motivo por el que no le permite ver a Matías, el hijo que comparten; su comentario fue borrado inmediatamente, hecho que lo molestó tanto que volvió a comentar el post, lamentando que las conversaciones que pactan sean condicionadas por la actriz.

Ayer, 18 de noviembre, la actriz venezolana acudió al estudio donde se graba el programa, para sostener una charla con las y los presentadores del matutino de Univisión, en donde fue cuestionada a los retos que se enfrenta ante la crianza de Matías, su único hijo.

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Ahí, la actriz de melodramas planteó que, desde que se convirtió en madre, admira todavía más a todas aquellas actrices que, como ella, velan por el bienestar de sus hijos por sí solas, sin ayuda de la figura paterna."Yo aprendo de cada una de ellas, la verdad, tengo a muchas compañeras que les toca; las admiraba y, ahora, que soy mamá soltera, pues las admiro el triple, una saca fuerzas de donde no te imaginas y espacio de donde no lo tienes porque, a veces, dejo de dormir para poder estar con mi hijo y poder cumplir como mamá", dijo de Sousa.Respuesta que inconformó a Gil que, desde hace casi 10 años, no ha vuelto a ver a Matías y, como él ha manifestado, no porque él se niegue a verlo, sino porque su madre lo habría impedido; desde 2020, la actriz obtuvo la custodia completa del menor.Fue así que el actor comentó el post y, los administradores de las cuentas -en redes sociales- de "Despierta América", eliminaron el mensaje, lo que molestó todavía más a Julián, que volvió a escribir en la publicación, exhibiendo el proceder del programa."Ojalá no me borren este comentario... ¿por qué Julián no puede ver a Matías?, esta es la pregunta que todos deberían hacerle a ella, así como me la hacen a mí frente a las cámaras, detrás de ellas y, hasta en los pasillos de los canales, yo siempre la contesto y, ¿por qué no la contesta ella?, porque nunca nadie se la hace", manifestó.Además, expresó su disgusto por el hecho de que, cada que la actriz es invitada a un programa, el tema de la paternidad de Gil no sea abordado, en ninguna de las ocasiones, por lo que cree que, la actriz accede a hablar con la prensa, sólo si esta se abstiene de preguntarle por ese tema."Qué lástima ver otra entrevista condicionada, otra entrevista a modo, gracias a Dios existen las redes, aunque me borren el comentario, puedo volver a escribirlo las veces que quiera y, sobre lo de ser madre soltera, criar a Matías sin mí ha sido decisión de ella, han pasado casi 10 años y yo sigo acá, esperando que me permita que Mati y yo nos conozcamos", remató.A su vez, la actual esposa del actor, Valeria Marín, se mostró solidaria con su marido, respaldando la versión de él, ya que afirma que ha sido testigo de los esfuerzos que el actor ha hecho para poder estar cerca de su hijo más pequeño."Uno trata de quedarse callado, pero es mucho descaro, es un insulto a todos, qué delicado ir con la bandera de ´madre soltera´, es una falta de respeto a las verdaderas madres solteras; pensión hay, la decisión de maternar sola ha sido exclusivamente de ella, la que le ha arrebatado a su hijo la oportunidad de tener un padre, es únicamente ella, me sigue sorprendiendo lo normalizado que está este caso", escribió.