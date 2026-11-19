¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En la Avenida Izazaga, casi esquina con Eje Central se encontraba el Politeama, un centro de espectáculos ubicado en pleno centro de la Ciudad de México, ahí, frente a más de 4 mil butacas, tuvo sus primeras presentaciones Toña "La Negra", una cantante innata que descubrió el cantautor Agustín Lara un día que disfrutaba de un concurso para encontrar a la mejor intérprete de canciones jarochas.

Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, su verdadero nombre, quería ser doctora, dio los primeros pasos para cumplir ese sueño, y aunque había nacido con una voz prodigiosa, su anhelo no era ser cantante, de muy joven cantaba en eventos benéficos en Veracruz, lo hacía en un grupo musical de sus hermanos de música tropical.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Toña nació el 2 de noviembre de 1912 en el seno de una familia de artistas, tuvo una infancia y adolescencia feliz en su natal Veracruz, donde en ocasiones era invitada para cantar boleros famosos de la época; un día, como parte de un concurso de canto que organizó una radiodifusora, Toña obtuvo el primer lugar, sin que eso cambiara el camino de su vocación; entró a la carrera de Medicina.Con 18 años, Antonia estudiaba para convertirse en doctora sin dejar de presentarse ocasionalmente en el grupo de sus hermanos, en una ocasión el grupo fue invitado a un fandango jarocho, evento al que asistió Agustín Lara, quien al escucharla cantar se quedó impresionado con la voz de la joven cantante.En EL UNIVERSAL ILUSTRADO relatan parte de ese encuentro que cambió el rumbo de la vida de Toña, quien fue invitada por el maestro Lara a viajar a la Ciudad de México, para que comenzara su andar artístico."Se inicia en esa ciudad un concurso para encontrar la mejor intérprete de las canciones jarochas y ella La Toña triunfa en forma maravillosa jueces y público le otorgan el premio en medio de un delirio de aplausos entre la concurrencia se encontraba Agustín Lara se pone al habla con ella y al felicitarla le dice que en México tendrá un enorme campo para el desarrollo de sus innegables facultades de cantante criolla".Un año tardó Toña "La Negra" en decidirse a viajar a la Ciudad de México, donde debutó junto a Agustín Lara en 1932 en el Teatro Iris; por dos actuaciones cada noche Antonia empezó ganando 35 pesos, al año siguiente ya era la intérprete oficial de la Orquesta de Agustín Lara; su voz, cuentan las crónicas de la época, era un deleite al oído, que junto al piano de Lara, era simplemente una obra maestra."Lamento Jarocho", "Veracruz", "Noche criolla", "Oración Caribe", "Palmera", "La clave azul" y "La cumbancha", fueron temas que Lara produjo especialmente para ella; en el cartel de junio de 1933, aparece la invitación al público para asistir y disfrutar de una presentación sin igual, Toña "La Negra" junto a María Conesa en el Politeama, en escena junto a ambas, Agustín Lara."Juntas por única vez", reza el cartel publicado en este diario, Toña cantó junto a la llamada "La Gatita Blanca", una célebre tiple cómica, actriz, vedette y bailarina española que se convirtió en una de las figuras más populares y mejor pagadas del teatro de revista de la época.Uno de los carteles míticos del Teatro Blanquita anunció en 1970 a Celia Cruz y Toña "La Negra" juntas, dos de las mejores voces del momento junto a Manolo Muñoz, Los 3 ases, y en la parte cómica a Borolas y Mantequilla.Para muchos, Toña fue la mejor intérprete de Agustín Lara, y su voz sigue viva aunque ella haya muerto hace 44, el 19 de noviembre de 1982 tras estar hospitalizada tres días. EL UNIVERSAL informó de su fallecimiento en la primera plana.Aunque siempre mantuvo su vida personal alejada de los reflectores, Toña "La Negra" se casó por primera vez con el músico Guillermo Cházaro Ahumada, con quien tuvo tres hijos: Ramón, Guillermo y Ernesto; la pareja se separó en 1945. Diez años después, en 1955, contrajo matrimonio con el bajista veracruzano Víctor Ruiz Pazos, conocido como "Vitillo", relación que terminó en 1963.