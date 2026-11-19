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Christian Nodal está de nuevo en el centro de la polémica, no solo porque enfrenta legalmente a su padre y busca frenar otra marca con su nombre, sino porque su madre, Cristy Nodal compartió una publicación de su exnuera y el cantante recibió un mensaje nada más y nada menos que de la hermana del fallecido Michael Jackson.

Christian Nodal recibe elogios de La Toya Jackson

El cantante de regional mexicano se dijo sorprendido porque la cantante La Toya Jackson compartió en su cuenta de Instagram un video en el que Nodal, siendo un niño canta "Ben", tema del llamado "Rey del pop".

El video lo posteó Nodal hace unos días y lo acompañó con el mensaje: "Los recuerdos son el verdadero tesoro. ¡Lo hermoso que es soñar! Jajaja. Créditos: a mi tío Iván, por enseñarme a cantar, a soñar con ser artista y grabar esta joyita", se lee.

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La Toya Jackson compartió el video y confesó que le encantaba.

"¡¡¡Qué adorable!!! Mira al pequeño Christian Nodal cantando Ben. ¡¡¡Qué dulce!!! ¡Me encanta! #christiannodal #michaeljackson #instagood", se lee.

Su halago ya fue respondido por el cantante de 27 años, quien se dijo feliz porque el video haya llegado hasta ella, le mandó saludos, amor y respeto.

"Qué honor saber que este vídeo llegó a ti. Te mando a ti y a tu familia mucho amor y respeto eterno".

Incluso, Ángela Aguilar, la esposa de Nodal también reaccionó con varios emoticones de corazón.

Apoyo de Cristy Nodal a Cazzu y situación familiar

Cristy Nodal tiene en alta estima a la ex de su hijo, la trapera Cazzu, mamá de su nieta Inti, llamó la atención que republicó un video de la argentina en la que habla del valor de la mujer y de su gira musical "Latinaje".

La acción llamó la atención en redes, donde señalan que doña Cristy quiere mucho a Cazzu, y cuestionan la relación entre ella y si actual nuera Ángela Aguilar, con quien no hay fotos de convivencia más allá de las de la boda hace poco más de dos años.

Cristy hizo una reaparición musical hace poco, lanzó el tema "Regalo de luna", dedicado a su nieta Inti, quien tenía menos de un año cuando sus padres se separaron; la menor vive con su madre en Argentina, y actualmente hay una disputa legal por los gastos de manutención y los tiempos de convivencia entre la menor y su padre.