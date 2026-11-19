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Xin Xin es la panda gigante más longeva que ha vivido fuera de China; a sus 36 años, habita en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec, donde recibe atención especializada para garantizar su bienestar.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), nació el 1 de julio de 1990 en el Zoológico de Chapultepec; su edad es considerada avanzada para su especie, pues los pandas gigantes suelen vivir entre 15 y 20 años en condiciones silvestres.

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Xin Xin es hija de Tohui, una hembra que también nació en México, y de Chia Chia, un macho que llegó al país procedente del Zoológico de Londres.-----Sheinbaum solicita otro panda al Gobierno de ChinaEn este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitará al gobierno chino un nuevo ejemplar de oso panda para el Zoológico de Chapultepec, durante una reunión con su homólogo Xi Jinping, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizado en Shenzhen, China.La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó su respaldo a esta iniciativa y recordó que ha realizado esta misma solicitud en dos ocasiones de manera pública ante el embajador de China en México.La historia de los pandas gigantes en México comenzó el 10 de septiembre de 1975, cuando Ying Ying y Pe Pe llegaron al Zoológico de Chapultepec como un regalo de China, símbolo de la amistad entre ambas naciones.La pareja logró reproducirse en cautiverio y el 21 de julio de 1981 nació Tohui, quien se convirtió en la primera panda gigante nacida en México.