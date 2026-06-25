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Ley Serrano: de la web a la calle

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Ley Serrano: de la web a la calle

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Camerino

LISA Y F. ARNAULT DESPIERTAN DUDAS

Por El Universal

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
A
LISA Y F. ARNAULT DESPIERTAN DUDAS
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      LISA, INTEGRANTE DEL GRUPO DE K-POP BLACKPINK, Y EL EMPRESARIO FRANCÉS FRÉDÉRIC ARNAULT, HIJO DEL MAGNATE DEL LUJO BERNARD ARNAULT, VUELVEN A GENERAR DUDAS SOBRE EL ESTADO DE SU RELACIÓN LUEGO DE UNA RECIENTE ENTREVISTA QUE LA CANTANTE DIO A VANITY FAIR. EN EL ARTÍCULO, TITULADO "LA VIDA DE UNA VEDETTE DEL K-POP", LISA HABLÓ SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA Y LA FORMA EN QUE MANEJA SU VIDA PERSONAL. SIN EMBARGO, CUANDO LA ENTREVISTA INTENTÓ ABORDAR SU RUMOREADO ROMANCE CON ARNAULT, VINCULADO AL CONGLOMERADO LVMH, LA ARTISTA PREFIRIÓ NO      HACER COMENTARIOS.

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