LISA Y F. ARNAULT DESPIERTAN DUDAS
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
LISA, INTEGRANTE DEL GRUPO DE K-POP BLACKPINK, Y EL EMPRESARIO FRANCÉS FRÉDÉRIC ARNAULT, HIJO DEL MAGNATE DEL LUJO BERNARD ARNAULT, VUELVEN A GENERAR DUDAS SOBRE EL ESTADO DE SU RELACIÓN LUEGO DE UNA RECIENTE ENTREVISTA QUE LA CANTANTE DIO A VANITY FAIR. EN EL ARTÍCULO, TITULADO "LA VIDA DE UNA VEDETTE DEL K-POP", LISA HABLÓ SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA Y LA FORMA EN QUE MANEJA SU VIDA PERSONAL. SIN EMBARGO, CUANDO LA ENTREVISTA INTENTÓ ABORDAR SU RUMOREADO ROMANCE CON ARNAULT, VINCULADO AL CONGLOMERADO LVMH, LA ARTISTA PREFIRIÓ NO HACER COMENTARIOS.
no te pierdas estas noticias
Pato Merlín inicia tour por México con apoyo oficial
El Universal
El pato Merlín, símbolo viral de la Copa Mundial 2026, visita sedes oficiales y deportivas en la capital mexicana.
¿Cuál es la canción del verano de 2026?
AP
Artistas como Drake y Zara Larsson aportan variedad a la temporada musical de verano.
Charlie Brown presenta a su amiga por correspondencia en nueva película
AP
La película animada explora la amistad verdadera a través de Charlie Brown y Mia.