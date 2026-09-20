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LOS ÁNGELES.- La colombiana Karol G y la española Rosalía brillan entre los nominados a los Latin Grammy con siete candidaturas, empatadas con los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el uruguayo Jorge Drexler, aunque el mayor número de nominaciones ha sido para el compositor y productor mexicano Edgar Barrera, con 10, anunció este miércoles la Academia Latina de la Grabación.

Ambas lograron catapultar sus álbumes conceptuales, 'Tropicoqueta' y 'Lux', respectivamente, en tres de las categorías reina: mejor álbum del año, así como a mejor grabación y mejor canción del año por sus éxitos 'Coleccionando heridas' y 'La perla'.

Además, Rosalía está nominada a mejor canción pop, por 'La perla'; mejor álbum de música alternativa; mejor canción en lengua portuguesa por 'Memória', junto a Carminho, y mejor vídeo musical en versión corta, por 'Sauvignon Blanc'.

Y Karol G., a mejor interpretación urbana junto a Eddy Lover, por 'Dile luna'; mejor interpretación de reguetón, por 'Verano rosa'; mejor álbum de música urbana y mejor canción regional mexicana, por 'Ese hombre es malo'.

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En la carrera por alzarse a mejor disco del año, mejor canción y mejor grabación, la colombiana y la española competirán junto a Ca7riel & Paco Amoroso (su disco es 'FREE SPIRITS') y Jorge Drexler ('Taracá), quienes también parten con siete candidaturas en la 27ª edición de estos premios, los más importantes para la industria musical de habla hispana.

Los argentinos competirán a mejor canción y mejor canción de pop rock, por 'Hasta Jesús tuvo un mal día', con Sting; a mejor interpretación de música electrónica, con Fred Again, por 'Beto's Horns-Fred Remix'; mejor álbum de música alternativa, y mejor video en versión larga, por 'FREE SPIRITS (The Film)'.

Y el uruguayo luchará con ''¿Cómo se ama?', a mejor canción y grabación, además de a mejor canción alternativa, por 'Ante la duda, baila'; mejor álbum de cantautor; mejor canción de cantautor, por 'Las palabras', y mejor canción de raíces, por 'El tambor chico', con Facundo Balta.

Por su parte, la mexicana Silvana Estrada y la chilena Mon Laferte completan el podio de artistas más nominados, con seis candidaturas, incluidas grabación del año con 'Dime' y 'FEMME FATALE' y álbum del año, con 'Vendrán Suaves Lluvias' y 'FEMME FATALE', respectivamente.

Completan las nominaciones a mejor álbum, ´¿Dónde es el After?´, de Rawayana; 'MUDA', de Carín León; ´La Vida Era Más Corta´, de Milo J. Y 'EQUILIBRIVM´, de Anitta.