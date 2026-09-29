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Lucero no quiere ser abuela todavía

Lucero celebra 46 años de trayectoria musical y destaca la atención oportuna en la apendicitis de su hija Lucero Mijares.

Por El Universal

Septiembre 29, 2026 02:56 p.m.
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Lucero no quiere ser abuela todavía
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      Lucero, que recientemente cumplió 57 años, está feliz celebrando 46 años de carrera, no tiene problema en hablar de la buena relación que tiene con su exesposo Manuel Mijares, pero cuando le tocan el tema de que si desea convertirse en abuela, la cantante es tajante al decir que no.

      Lucero niega deseo de ser abuela y explica razones

      Su colega, la también intérprete Alicia Villarreal, dos años menor que ella, está por debutar como abuela de su hija Melenie Carmona, quien confirmó que sí estaba embarazada con una fotografía en la que mostraba su pancita.

      En el aeropuerto, Lucero fue cuestionada por la prensa sobre el estado de salud de su hija Lucero Mijares, quien fue operada por una apendicitis, dijo que ya está recuperada del apéndice, que fue atendida a tiempo y todo está en orden.

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      "¿Y ahora que está de moda ser abuela, no se te antoja?", fue la pregunta que le hicieron a la cantante, y agregaron que Alicia Villarreal está por convertirse en una.

      Sin embargo, lejos de mostrarse entusiasmada por la idea, Lucero dijo tajantemente que no se le antojaba ser abuela, ya que consideraba que sus hijos son muy chicos, consideró que cuando ella ya esté grande, seguramente se convertirá en abuela.

      "Yo no (aunque Alicia Villarreal sí), mis hijos son muy chicos, ya cuando sea abuela y sea grande pues ya seré abuela, pero ahorita no", dijo.

      Detalles sobre la salud y carrera de Lucero y su familia

      A inicios de septiembre Lucero Mijares compartió varias fotografías de su viaje familiar a Europa, viaje que hizo con sus padres Lucero y Mijares.

      Lucero tiene dos hijos con Manuel Mijares: José Manuel Mijares, de 24 años, quien mantiene un perfil privado y está enfocado en la producción musical; y Lucero Mijares, conocida como Lucerito, de 21 años, quien ha seguido los pasos de sus padres en la música y la actuación, especialmente en el teatro musical.

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