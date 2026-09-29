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Francia propone a México "terceras vías" ante tensiones comerciales

Inversión francesa en México creció 10 % en 2025 y genera más de 215 mil empleos.

Por EFE

Septiembre 29, 2026 02:38 p.m.
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Francia propone a México "terceras vías" ante tensiones comerciales
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      Francia animó este martes a México a profundizar su alianza económica para construir "terceras vías" frente a las grandes potencias y diversificar mercados y cadenas de suministro en un escenario global en el que el comercio y las relaciones económicas se utilizan cada vez más como instrumentos de presión.

      Francia y México apuestan por el multilateralismo y comercio basado en reglas

      El ministro delegado de Comercio Exterior y Atracción Económica de Francia, Nicolas Forissier, sostuvo durante la presentación del Informe Económico Francia-México 2026, por los 200 años de lazos económicos entre los dos países, que ambos países comparten una apuesta por el multilateralismo y por relaciones comerciales basadas en reglas.

      Forissier puso especial énfasis en "asegurar" las cadenas de suministro, en especial, las vinculadas con minerales críticos y tierras raras, ante el riesgo de que esos recursos sean utilizados como herramientas de presión económica.

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      Francia ve a México como puerta hacia América y busca posicionarse en Europa y África

      El funcionario afirmó que Francia ve a México como una puerta hacia el continente americano, mientras que París busca posicionarse como plataforma para que las empresas mexicanas accedan a la Unión Europea, el norte de África, África subsahariana y Oriente Medio.

      En ese contexto, instó a las compañías francesas a aumentar su "presencia e inversión" en México, y pidió también una mayor llegada de empresas y capital mexicano a Francia para consolidar una relación económica en ambos sentidos.

      La presencia francesa ya alcanza unas 700 empresas en México, incluidas 37 de las 40 mayores compañías de Francia, y genera más de 215.000 empleos directos, según el informe presentado por la Embajada francesa.

      La inversión francesa acumulada en México desde 2006 asciende a 13.600 millones de dólares, tras crecer un 10 % en 2025, mientras el intercambio bilateral de bienes alcanzó 7.900 millones de dólares ese año.

      Por su parte, la subsecretaria mexicana de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, pidió por su parte que la creciente presencia empresarial francesa se traduzca en una mayor integración de proveedores mexicanos y en más compras de insumos nacionales.

      El Informe Económico Francia-México 2026 señala que más de la mitad de las compañías francesas encuestadas ya realiza más del 50 % de sus compras a proveedores mexicanos.

      Escobedo señaló además las oportunidades que abre el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea (UE), firmado el 22 de mayo, que actualiza el acuerdo vigente desde 2000, busca ampliar el comercio y la inversión y eliminar la mayor parte de los aranceles restantes, además de mejorar el acceso a servicios, inversión y contratación pública.

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