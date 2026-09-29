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EU anuncia sanciones contra ligados al Cártel de Sinaloa

Buscan desarticular redes de lavado de dinero y corrupción en la frontera con México

Por El Universal

Septiembre 29, 2026 02:34 p.m.
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EU anuncia sanciones contra ligados al Cártel de Sinaloa
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      El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 21 personas y 25 entidades ligadas al "Cártel de Sinaloa", incluyendo a Carlos Alberto Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y a su líder, Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco".

      Acciones de la autoridad

      "La medida de hoy subraya que ningún capo de un cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado para anunciar las sanciones.

      "Nuestro mensaje es claro: la administración [del presidente estadounidense, Donald] Trump, identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero".

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      Detalles confirmados

      Las sanciones incluyen a miembros del círculo más cercano del "Mayito Flaco", así como los líderes de la célula con sede en Tijuana, gente encargada de lavar dinero para el cártel y "políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a solo unas millas de la frontera entre Estados Unidos y México".

      La lista incluye a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y al hermano de Torres, Luis Alfonso, a quienes vincula con Juan José Ponce Félix, jefe de plaza en Mexicali.

      "Carlos Torres es un operador político vinculado a los cárteles que mantiene una alianza con 'El Ruso'. Torres utiliza su influencia política para facilitar las actividades de los cárteles y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y las fuerzas de seguridad en Baja California".

      El comunicado recuerda que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa de Carlos Torres en mayo de 2025 debido a su afiliación al cártel y a su labor en nombre del "Cártel de Sinaloa".

      También menciona al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García (Mendivil), de quien dice tiene una alianza con "El Ruso".

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