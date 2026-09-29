Gustavo Petro regresa a México para FIL Zócalo 2026

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- La Brigada Para Leer en Libertad anunció que el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, regresará a México como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro (FIL) Zócalo 2026, en donde ofrecerá una plática sobre el destino del país sudamericano tras el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella, su rival político.

Charla de Gustavo Petro en FIL Zócalo 2026

La charla, titulada "Colombia ante el abismo", está programada para el sábado 10 de octubre a las 19:15 horas en el Foro Federico García Lorca, de acuerdo con el flyer.

A principios de septiembre, Petro estuvo de gira por territorio mexicano y sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Participación y discursos de Gustavo Petro en México

Además, el exmandatario colombiano ofreció una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde llamó a resistir al "tecnofascismo".

Con una audiencia de más de 800 personas de manera presencial y 9 mil espectadores a distancia, el evento de Gustavo Petro contó con asistentes como Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, y Nadya Rasheed, embajadora de Palestina en México.

"Estamos viviendo los últimos años de la desaparición del capital (...) El mercado libre y capitalista, en vez de llevarnos a la felicidad, nos está llevando a la muerte de todo lo viviente", fue parte del discurso del colombiano.

-----FIL Zócalo 2026 presenta primera parte de actividades

La Brigada para Leer en Libertad dio a conocer que entre los invitados internacionales se contempla la visita de Laura Restrepo, escritora colombiana, quien presentará su libro "Soy la daga y soy la herida" el sábado 17 de octubre a las 18:15 horas en el Foro Alaíde Foppa.

Asimismo, se tienen contempladas presentaciones de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; la periodista brasileña Flávia Lins e Silva y el catedrático argentino Gerardo Pisarello, entre otros.