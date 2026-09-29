Fernanda Tapia vende casa y Radio Educación defiende su gestión

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Fernanda Tapia vendió su casa de 19 millones y compró al contado una de 10 millones por no poder con la hipoteca: informa Radio Educación.

Venta y compra de inmuebles de Fernanda Tapia

Un comunicado de la dependencia defiende que su directora general "nunca ha descuidado sus funciones".

Fernanda Tapia, directora general de Radio Educación, señaló en un comunicado lanzado en las redes sociales del medio público que sus ingresos y bienes inmuebles están "claramente señalados" y admite la venta de un inmueble que adquirió en 2010, y que, "gracias a un préstamo bancario pudo ampliarla y hacerle mejoras. El inmueble se vendió en 2025 para el pago del adeudo hipotecario que era insostenible para su economía, además de la compra de una nueva casa, de menores dimensiones y valor", se puede leer en el comunicado.

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De acuerdo con la declaración patrimonial de Tapia, disponible en el portal Declaranet, la funcionaria registró en 2025 la venta de un inmueble por 19 millones 777 mil 333 pesos, y la compra, en agosto de 2025, de una casa con un valor de 10 millones 450 mil pesos y que se pagó al contado.

Defensa institucional y aclaraciones sobre desempeño

Tapia niega alguna mala actuación u omisión en su trabajo como directora de Radio Educación, además de señalar que atiende de forma personal los temas estratégicos y niega también algún conflicto de interés, esto pese a los señalamientos de trabajadores que han denunciado la ausencia de la servidora pública en su horario laboral por atender sus otros trabajos en medios de comunicación privados, de los cuales reportó ingresos en 2025 por más de 3 millones 870 mil pesos.

"(Fernanda Tapia) siempre se ha manejado con altos principios éticos y nunca ha descuidado sus funciones como directora general de Radio Educación, ya que atiende presencialmente todo tema estratégico, en especial los vinculados con los trabajadores sin que haya conflicto de interés o interferencia en la imparcialidad y objetividad de su desempeño".

Señala también que las denuncias por falta de mantenimiento y actualización en la infraestructura de la emisora se han atendido, y "se aclara que tanto las instalaciones de Ángel Urraza como la Planta transmisora, operan sin contratiempos y en óptimas condiciones de seguridad. En ambos sitios, se han realizado acciones de mejora, como: mantenimiento a planta de emergencia, al cárcamo de desagüe y a los aires acondicionados, así como impermeabilización de azoteas y reparación en estudios de grabación, entre otros".

Niega que Radio Educación se encuentre en el abandono, ya que, se lee en el comunicado, "en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 se plantea un incremento de recursos para la estación", dato que sí es mencionado en el reportaje publicado este lunes.