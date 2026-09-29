Hijo de Cindy Crawford habría muerto por una sobredosis: autoridades

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Presley Gerber habría llegado bajo los efectos de alguna sustancia a la casa de rehabilitación donde murió, y el personal del centro habría sido informado previamente de que se encontraba en esas condiciones, de acuerdo con información publicada por TMZ.

Presley Gerber llegó bajo efectos de sustancias a centro de rehabilitación

Según varias fuentes consultadas por el medio, una de ellas con conocimiento directo de la situación, un integrante del equipo encargado de la sobriedad de Presley se comunicó la tarde anterior a su muerte con Resolutions Living para preguntar si podían llevarlo a la casa de sobriedad, pues se encontraba "drogado".

El personal del centro habría respondido que podían llevarlo y Presley llegó poco después de las 6 de la tarde, según reportó previamente TMZ, aparentemente estaba bajo los efectos de alguna sustancia.

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Las fuentes citadas por el medio aseguran que el hijo de Cindy Crawford se comportaba de manera errática y hacía comentarios que generaron preocupación relacionados con las razones por las que había consumido drogas.

Reacciones y cuestionamientos sobre atención en casa de rehabilitación

Nick Mathews, propietario de un centro de tratamiento de adicciones, explicó a TMZ que una casa de vida sobria que no cuenta con licencia ni con los recursos necesarios para atender a una persona en proceso de desintoxicación no debería recibir a alguien que continúa consumiendo sustancias.

Personas cercanas a Presley habían señalado previamente que un médico supuestamente le proporcionaba ketamina, aun cuando conocía sus antecedentes de adicción.

TMZ informó que buscó al propietario de Resolutions Living para conocer su postura sobre estas acusaciones, pero hasta el momento no había recibido respuesta.

En cuanto a la muerte de Presley Gerber, los resultados de los estudios toxicológicos todavía están pendientes, y de acuerdo con las fuentes citadas por TMZ, las autoridades investigan el caso como una posible sobredosis y no como una muerte provocada por terceros.