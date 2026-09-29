Celebramos al maíz en su día
En 2024, México produjo 24 millones de toneladas de maíz, según datos oficiales de la Secretaría de Agricultura.
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Desde 2019, México rinde tributo al maíz cada 29 de septiembre, no solo por ser la base de la alimentación nacional sino también parte fundamental de la cultura e identidad.
Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en México contamos con 64 especies de maíz de las cuales 59 son nativas. Con ellas, decenas de generaciones han crecido y experimentado las bondades de este producto de la tierra.
México es uno de los principales productores de maíz y, de acuerdo con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, tan solo en 2024 se produjeron 24 millones de toneladas.
Con registros de domesticación que datan de 7 mil años, el maíz alimentó a pueblos como aztecas, mayas, zapotecas, purépechas, totonacas, mazatecas, chinantecas, zoques y, en general a las culturas mesoamericanas.
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Rojo, amarillo, blanco, azul o pinto, las variedades de los granos permiten no solo darle gusto al ojo sino a cada bocado gracias a la infinidad de preparaciones derivadas del maíz las cuales van más allá de una simple tortilla.
Este 29 de septiembre es una excelente oportunidad para visualizar no solo a este grano sino también a todos los productores de maíz que permiten que este alimento llegue a nuestras mesas.
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