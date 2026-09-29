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Celebramos al maíz en su día

En 2024, México produjo 24 millones de toneladas de maíz, según datos oficiales de la Secretaría de Agricultura.

Por El Universal

Septiembre 29, 2026 02:35 p.m.
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Celebramos al maíz en su día
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      Desde 2019, México rinde tributo al maíz cada 29 de septiembre, no solo por ser la base de la alimentación nacional sino también parte fundamental de la cultura e identidad.

      Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en México contamos con 64 especies de maíz de las cuales 59 son nativas. Con ellas, decenas de generaciones han crecido y experimentado las bondades de este producto de la tierra.

      México es uno de los principales productores de maíz y, de acuerdo con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, tan solo en 2024 se produjeron 24 millones de toneladas.

      Con registros de domesticación que datan de 7 mil años, el maíz alimentó a pueblos como aztecas, mayas, zapotecas, purépechas, totonacas, mazatecas, chinantecas, zoques y, en general a las culturas mesoamericanas.

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      Rojo, amarillo, blanco, azul o pinto, las variedades de los granos permiten no solo darle gusto al ojo sino a cada bocado gracias a la infinidad de preparaciones derivadas del maíz las cuales van más allá de una simple tortilla.

      Este 29 de septiembre es una excelente oportunidad para visualizar no solo a este grano sino también a todos los productores de maíz que permiten que este alimento llegue a nuestras mesas.

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