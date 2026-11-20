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El juzgado a cargo del caso de la cantante Sasha Sokol en contra de Luis de Llano Macedo ha respondido al video publicado por el productor en el que pedía disculpas a la cantante, calificándolo de inaceptable.

Este material fue rechazado por la misma demandante desde el inicio debido a que incumplía con el texto aprobado por las autoridades, lo que, según el acusado, se trataba de una exigencia caprichosa.

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Tras la resolución del juzgado el pasado martes 17 de noviembre se le impuso a Luis de Llano un arresto por 36 horas, así como la orden de retirar el video de redes, para sustituirlo por el que se le ha requerido."Luis de Llano ha intentado justificar su negativa a cumplir alegando una supuesta inconstitucionalidad y el riesgo de autoincriminación. La jueza desechó ambos argumentos y reiteró su obligación de cumplir con la sentencia, confirmada por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2025", explica el equipo legal de Sokol.Según los abogados, el productor ha interpuesto más de 30 escritos con los que busca modificar o evitar la sentencia, mismos que han sido improcedentes ante las autoridades, teniendo que requerirle hasta en 13 ocasiones su cumplimiento."Cada nuevo incumplimiento acerca a De Llano a enfrentar consecuencias penales. Estas no serían producto de una estrategia legal de la víctima, como él pretende hacer creer, sino de su propia negativa a acatar las órdenes judiciales", apuntan los abogados."La disculpa pública ordenada por el juzgado refleja hechos acreditados durante el juicio y constituye una medida de reparación para Sasha Sokol. No es una herramienta que busca limpiar la imagen del condenado. Ofrecer la disculpa a la que fue condenado no lo llevaría a la cárcel. Lo que podría llevarlo a la cárcel es, precisamente, negarse a ofrecerla", señala la defensa legal de la ex-Timbiriche.