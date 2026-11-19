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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Un Tribunal Colegiado declaró prescrita la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, en el caso del magnicidio del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Tribunal colegiado confirma prescripción y libertad de Sánchez Ortega

El Colegiado resolvió lo anterior porque venció el plazo para impugnar la resolución que desechó el amparo que un grupo personas presentó contra la libertad concedida a Sánchez Ortega, señalado de ser el segundo tirador en el caso, en julio pasado.

"Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el plazo para impugnar el auto de nueve de septiembre del año en curso, en el que se desechó por extemporáneo este juicio, sin que se presentara alguna promoción relacionada al respecto", determinó el Tribunal Colegiado.

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Detalles sobre la libertad y antecedentes del caso

En julio de este año, Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), recuperó su libertad porque un Tribunal Colegiado estimó que no hay pruebas que lo vinculen como el segundo tirador en el asesinato del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta, registrado en marzo de 1994 en Lomas Taurinas, municipio de Tijuana, Baja California.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Toluca, Estado de México, resolvió que no hay pruebas contundentes que relacionen a Jorge Antonio Sánchez Ortega con el asesinato cometido por Mario Aburto Martínez.

Además, en su sentencia, el colegiado afirmó que el delito del que se le acusó a Sánchez Ortega prescribió hace 12 años.

Sánchez Ortega fue recapturado hace un año y derivado de ello un juez federal le dictó auto de formal prisión y lo ingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde estuvo ocho meses.