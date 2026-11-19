Habrá cierre de calles por el desfile revolucionario
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CIUDAD VALLES.- El viernes habrá cierre de calles en bulevares y de la zona centro de Valles por el desfile del 116 aniversario de la Revolución Mexicana.
A las cinco de la mañana cerrarán el paso del Distribuidor Vial (Y Griega) a la Glorieta Hidalgo; también se cerrará el bulevar México-Laredo de la Glorieta a la Escontría, así como los accesos a la Glorieta por las calles Ricardo Flores Magón, Monterrey, Valles y Progreso.
A las siete y media de la mañana se cerrará por completo la calle Juárez.
La recomendación es tomar Escontría hasta Ejército Mexicano; así como la Avenida Universidad y Distribuidor Vial, con dirección a Fray Andrés de Olmos.
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Aunque se tendrá otras alternativas que podrá elegir el conductor de la unidad motriz, para evitar llegar a una zona donde no podrá moverse.
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