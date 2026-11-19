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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- El decreto con el fin de fortalecer Talleres Gráficos de México fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su edición vespertina.

Decreto crea organismo público descentralizado

Lo publicado indica que se crea el organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios Talleres Gráficos de México, con domicilio en la Ciudad de México (CDMX).

"El organismo tendrá por objeto ofrecer y prestar servicios editoriales en el campo de las artes gráficas y de la producción de documentos, identificaciones y materiales de seguridad a los sectores público, social y privado, así como producir la documentación y los materiales electorales que le requieran el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), conforme a las especificaciones técnicas, el diseño y el control de calidad que éstos determinen", dice.

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Entre otros puntos, señala la administración de los bienes y recursos humanos, materiales, financieros y de informática con que cuente para el cumplimiento de su objetivo; elaborar un análisis económico, las tarifas y los precios de referencia de sus productos y servicios; y publicar en datos abiertos.

Principios rectores y transparencia

Además de celebrar los instrumentos jurídicos que sean necesarios con instituciones de educación superior y centros de investigación para el desarrollo, certificación y control de calidad de materiales, insumos y procesos, y ejecutar el programa de inversión para la sustitución de maquinaria obsoleta y la ampliación de su capacidad propia de producción.

Señala que son principios rectores "la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la máxima publicidad, la objetividad, la eficiencia, la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la calidad".

Ninguna persona servidora pública del organismo podrá intervenir en la contratación de insumos, subcontratación de servicios o producción de documentación y materiales electorales cuando tenga o haya tenido, en los cinco años anteriores, relación laboral, comercial, societaria o de representación legal con proveedores o subcontratistas del organismo, o con proveedores de material o documentación electoral del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales.

Tampoco que tenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con sus socios, administradores o representantes.

Como lo expuso la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, plantea modificaciones a su Junta de Gobierno con tres personas consejeras independientes.

Este decreto entra en vigor el próximo jueves 19 de noviembre, al día siguiente al de su publicación en el DOF.