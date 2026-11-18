¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los hutíes respaldados por Irán en Yemen dispararon misiles el miércoles contra Riad, la capital de Arabia Saudí, después de que la coalición respaldada por el reino lanzara un importante ataque contra almacenes e instalaciones de misiles y drones del grupo rebelde. El hecho se produjo mientras se intensificaban los ataques de Irán contra sus vecinos árabes del golfo Pérsico con operaciones contra Baréin y una base kuwaití utilizada por fuerzas de Estados Unidos, en una aparente represalia por el fuego estadounidense de la víspera.

Mientras tanto, una petrolera estatal gigante de Emiratos Árabes Unidos dijo que una de sus embarcaciones fue atacada mientras transitaba por el estrecho de Ormuz. Irán se atribuyó recientemente ataques contra otras embarcaciones que, según afirmó, transitaban por rutas "no autorizadas" en la vía marítima.

A continuación, las noticias más recientes en Oriente Medio.

Fuerzas respaldadas por Arabia Saudí lanzan gran ataque contra hutíes

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes respaldados por Irán afirmó el miércoles que lanzó un importante ataque aéreo en los territorios controlados por los rebeldes en Yemen, que, según los hutíes, mató al menos a 17 personas.

El mayor general Turki al-Malki, portavoz de la coalición, señaló que los ataques del martes contra Saná, la capital, y tres provincias más tuvieron como objetivo decenas de almacenes hutíes de misiles balísticos y talleres de drones.

Anees al-Asbahi, vocero del Ministerio de Salud controlado por los hutíes, dijo que un ataque alcanzó una fábrica de esponjas en Hodeida y se cobró la vida de al menos 15 personas e hirió a otras 15. Al menos dos personas más murieron y cuatro resultaron heridas en Saada y otras nueve en Saná.

Al-Malki dijo que las defensas aéreas saudíes destruyeron dos misiles de crucero disparados por los hutíes el miércoles que tenían como objetivo Riad, la capital. Arabia Saudí también activó alertas en tres ciudades del sur, cerca de la frontera con Yemen, pero funcionarios dijeron más tarde que el peligro potencial había pasado, sin ofrecer más detalles.

Irán dice que atacó una base militar estadounidense en Kuwait

El ejército iraní aseguró a primera hora del miércoles que atacó la base aérea Ali Al Salem con drones, lo que activó por primera vez en semanas las alertas antiaéreas en el país del golfo Pérsico, rico en petróleo.

Según un comunicado difundido por la televisora estatal iraní, el ejército atacó sistemas de defensa antiaérea, así como plataformas de lanzamiento de drones y misiles.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, no realizó comentarios al respecto.

Por su parte, el ejército de Kuwait dijo el miércoles que sus defensas aéreas estaban interceptando ataques con aviones no tripulados, pero no reportó daños. Y el ejército de Baréin también indicó el miércoles que sus sistemas de defensa habían repelido varios ataques iraníes.

Empresa de petróleo y gas de Abu Dabi reporta ataque a barco en Ormuz

La Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) dijo que un tripulante estaba desaparecido y otros 11 resultaron heridos en el ataque del martes. En un comunicado emitido el miércoles, no identificó la embarcación ni indicó quién estuvo detrás del ataque.

Los incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz y sus alrededores han aumentado en las últimas semanas, ya que Irán ha atacado embarcaciones que toman rutas "no autorizadas". La embajada de India en Omán dijo que un buque cisterna de gas con bandera de Panamá también fue atacado a principios de semana.

En un video compartido en redes sociales se observan llamas envolviendo lo que parecía ser el mismo buque cisterna, con una densa columna de humo negro elevándose a decenas de metros (pies) . La tripulación abandonó la embarcación tras el ataque.

Protestas en Irán por la muerte de trabajadores en accidente de bus

Cientos de personas protestaron el martes en la ciudad de Abdanan, en el suroeste de Irán, enojadas por un mortal accidente de tráfico ocurrido el fin de semana, en el que murieron 13 empleados de una empresa de refinería de petróleo, reportaron medios semioficiales iraníes.

Videos compartidos en redes sociales mostraron a personas coreando consignas contra la teocracia gobernante, como "muerte al dictador". Los manifestantes exigieron la renuncia de los responsables de la empresa a los que se culpó del accidente, de acuerdo con la prensa local.

La protesta fue una inusual muestra de descontento con el poder en Irán desde que miles de personas murieron a principios de año en una importante campaña de represión gubernamental contra la disidencia. Abdanan fue un importante foco de esas protestas.

La Organización Hengaw para los Derechos Humanos dijo que al menos siete personas fueron arrestadas en Abdanan tras las protestas del martes. Dos de ellas quedaron en libertad más tarde, incluido un adolescente de 15 años, aseguró el grupo.

Israel rechaza solicitud de liberar a médico palestino, mientras que 2 personas mueren en ataques en Gaza

Un tribunal israelí extendió el miércoles la detención del doctor Hussam Abu Safiya por seis meses. El médico se desempeñó como director del Hospital Kamal Adwan de Gaza antes de su arresto en diciembre de 2024 y ha estado detenido sin juicio ni cargos bajo la política de Israel de "detención administrativa".

El tribunal rechazó su solicitud de liberación. El ejército de Israel ha dicho que Abu Safiya, de 53 años, estaba bajo investigación por cooperar o trabajar con Hamás, una afirmación que grupos internacionales de ayuda que laboraron con él rechazan. Sus abogados han advertido que ha sido maltratado en prisión y su salud se está deteriorando.

En Gaza, ataques israelíes separados efectuados el miércoles provocaron la muerte de tres palestinos. El ejército de Israel reportó un operativo contra insurgentes de Hamás en Ciudad de Gaza y en Al Mughraqa, en el centro de Gaza, pero dijo que no estaba al tanto de un ataque con drones en el que murió una persona en Deir al-Balah, en el centro de la Franja.