LUIS MI CONSIENTE A PALOMA

Luis Miguel y Paloma Cuevas, su novia, ya cumplieron tres años como pareja y todo indica que la relación va viento en popa, incluso y las versiones de una boda sigue rodeando al cantante mexicano y a la diseñadora española, quien cumplió 53 años y lo celebró rodeada de su familia y por supuesto que, consentida por “El Sol”.

Este año Paloma prefirió celebrar en un exclusivo restaurante en España, y no en la intimidad de su hogar como había ocurrido anteriormente, de acuerdo con Europa Press, la diseñadora y el cantante llegaron en un auto, con vidrios polarizados, al Hotel Four Seasons -situado en el corazón de Madrid. Su llegada fue por el parking para evitar a toda costa que se captara alguna fotografía; a la celebración también fueron invitados amigos de la familia, como el exfutbolista Raúl González, que en esta ocasión llegó sin su mujer Mamen Sanz, una de las mejores amigas de Paloma. En sus estados de Instagram, Paloma compartió la foto de un hermoso pastel, y agradeció las felicitaciones: “Mil gracias por todas sus felicitaciones y cariño”, se lee. También posteó una foto con botellas de tequilas, edición especial de su amado Luis Miguel, la publicación tenía de fondo el tema “México en la piel”, interpretada por “El Sol”.