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El primer día que Mabel Cadena volvió a ver el vestuario de Namora, la guerrera submarina, listo para integrarse al rodaje de "Avengers: Doomsday", sintió dos cosas: la sensación de estar en una obra de teatro y, al mismo tiempo, en una divertida fiesta de disfraces.

"Rodamos dos meses en Londres y fue una experiencia alucinante, fue lo más parecido al teatro, porque volver a ver mi vestuario colgado fue como recordar la sensación de ponerte un traje que solamente te has puesto tú en la vida, siendo una ficción, y eso solamente me lo ha dado el teatro", dice la actriz a EL UNIVERSAL.

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"Era estar con Vanessa Kirby (Sue Storm), con Sebastian Stan (El soldado del invierno), Robert Downey Jr. (Dr. Doom), éramos un montón y entonces aunque estuvieras un minuto y 40 segundos (en la película), era maravilloso. Yo decía: 'estoy en la fiesta de disfraces mejor pagada del universo (con) treintones, cuarentones, jugando a ser superhéroes, qué lindo'".De esa manera, Mabel habla de su experiencia en "Avengers: Doomsday", cinta que llegará a cines mexicanos el 16 de diciembre y en la que retoma al personaje marino de Namora, familiar de Namor (Tenoch Huerta), rey de los submarinos.Namora, personaje que nació en el cómic a finales de los 40, es una poderosa guerrera del reino submarino de Talokan, gobernado por Namor, de quien es su mano derecha y consejera. No quiere tener relación alguna con gente del exterior, por lo que en "Black Panther: Wakanda forever", donde hizo su aparición, tiene una discusión con Namor cuando hacia el final del filme, éste hace una alianza que supuestamente le traerá beneficios en el futuro.En los primeros tráilers de "Avengers: Doomsday", Namora sale fugazmente, mostrándola avanzar con algo que parece ser un ejército, mientras Namor luce pensativo.De acuerdo con la sinopsis oficial de los estudios, el largometraje sigue a héroes de tres universos distintos mientras se enfrentan a una colisión mortal y a una amenaza existencial como ninguna otra.La participación de la mexicana en esta nueva cinta la informó el Gran Diario de México poco antes de que fuera al rodaje. Mabel aclara que para esta ocasión no se requirió una preparación para volver a rodar escenas bajo el agua, pero sí necesitó echar mano de varias herramientas, pues nunca conocieron el guion. Y fue volver a usar la imaginación por los fondos virtuales."Íbamos al set y ahí nos enterábamos de las escenas. Si soy honesta, lo que más me tiene en la expectativa es llegar, sentarme en la butaca y ver qué pasó, porque no tengo mucho conocimiento. Al entrar a un proyecto que tiene esas condiciones desarrollas otro tipo de habilidades; es delicioso."(De Namora) No diría que es una mujer que no soporta a la humanidad terrenal, sino que es alguien que busca luchar por su gente. Ahora en esta película sabemos que Marvel ha creado un multiuniverso y no sabemos en qué nivel va a estar, porque aparte ahí ya viene Black Panther 3".Con Carlota y en cine independienteAl cuestionarla sobre si considera que los productores mexicanos no la buscan porque sus honorarios son elevados, Mabel sonríe pues, cuenta, ha estado haciendo algo de cine independiente que la llena.Recién, en Sitgest, el festival de cine de género más importante del mundo presentó la cinta de terror La mujer que soñaba bajo el agua, donde interpreta a una madre de familia que desconoce a su esposo e hijos tras una tragedia."Cada proyecto tiene sus cosas a evaluar", expresa.Mabel pasó varios meses en España rodando la serie "Carlota", al lado de Belinda, en la que le tocó encarnar a Josefa de Varela, quien fue descendiente de Nezahualcóyotl y que llegó a ser figura importante en la corte de Maximiliano de Habsburgo y asesora de la emperatriz."Una de las cosas que más emociona es que el arco del personaje habla de cómo la ven, de cómo la gente cree que es y que supone que por eso debe saber náhuatl y otras cosas. Entonces (esas creencias) las usó a su favor para fabricar estrategias, para moverse dentro de la política de la época", explica.El eje de la seri que se estrenaría en 2027, agrega, sigue a dos mujeres que le quitan el racismo al clasismo y que son empoderadas."No se tenía que ser tan estructurado, limitado y de estampita para contar la historia, es resignificar y dignificar la historia de este personaje olvidado, cuando fue luchadora de la reforma agraria, de la lengua indígena", subraya.