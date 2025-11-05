logo pulso
TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

LA MÁS TAQUILLERA

FUE RECONOCIDA POR LA REVISTA BILLBOARD CON EL PREMIO ‘GLOBAL TOURING ICON’, AL SER LA ARTISTA LATINA QUE MÁS ENTRADAS VENDIÓ EN LA HISTORIA CON SU GIRA “LAS MUJERES YA NO LLORAN”

Por EFE

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
LA MÁS TAQUILLERA

BOGOTÁ.- Shakira se convirtió en la artista latina más taquillera de la historia por su gira de estadios ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y fue reconocida por la revista musical estadounidense Billboard con el premio ‘Global Touring Icon’, según informó este martes en un comunicado el equipo de la cantante barranquillera.

Hasta la fecha, los 64 de los 82 conciertos previstos en ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ recaudaron más de 327,4 millones de dólares y vendieron más de 2,5 millones de boletos, lo que establece un nuevo récord como la gira latina más taquillera de la historia realizada por una mujer.

“Actualmente, es también la segunda gira latina más taquillera en general, con proyecciones que indican que podría alcanzar el primer puesto al cierre de las fechas de diciembre”, añade la nota.

Las cifras incluyen la serie de 12 presentaciones que hizo Shakira en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, el mayor número de shows consecutivos que cualquier gira ha ofrecido en este recinto, vendiendo 65.000 boletos por noche para un total de 780.000 asistentes, siempre según el comunicado.

La gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ fue lanzada originalmente en abril de 2024, en apoyo a su álbum del mismo nombre que alcanzó el puesto número 1 en las listas Billboard Top Latin Albums y Latin Pop Albums, y concluirá en diciembre en Florida, Estados 

Unidos. 

