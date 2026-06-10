Héctor Serrano denunció a periodistas: defensa

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La abogada defensora del periodista Juan Pablo Moreno, aseguró este miércoles que durante una diligencia realizada en la Fiscalía General del Estado (FGE) tuvieron acceso a información ministerial en la que el diputado local Héctor Serrano Cortés figura como presunta víctima dentro de una investigación iniciada contra el comunicador.

La declaración se produce en medio de la controversia generada por un supuesto citatorio dirigido a Moreno, cuya existencia fue negada previamente por la fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares.

De acuerdo con la abogada Natalia Castillo Vera, ella y su representado acudieron a las instalaciones de la Fiscalía tras haber sido convocados para una comparecencia. Sin embargo, al presentarse, personal ministerial les informó que la diligencia sería reagendada.

La litigante relató que posteriormente solicitaron conocer información básica relacionada con la investigación, entre ella la identidad de la presunta víctima y los hechos que motivaron la denuncia.

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"Lo más importante era saber quién era la víctima y por qué hechos. La sorpresa fue que la víctima es el diputado Héctor Serrano", declaró durante una conferencia ofrecida a las afueras de la dependencia.

Según la abogada, tanto Juan Pablo Moreno como uno de sus familiares aparecen señalados dentro de la carpeta de investigación. Asimismo, sostuvo que durante la revisión de la información se les mencionaron presuntos delitos digitales y otros señalamientos cuya naturaleza, afirmó, no fue explicada con claridad.

Castillo cuestionó la procedencia de la denuncia y adelantó que solicitarán acceso al contenido completo de la carpeta para conocer con precisión los hechos que se atribuyen a sus representados y ejercer su derecho de defensa.

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El caso adquiere relevancia porque Héctor Serrano es el principal impulsor de la reforma al Código Penal conocida públicamente como "Ley Serrano", promovida bajo el argumento de sancionar conductas relacionadas con el uso indebido de inteligencia artificial y contenidos digitales.