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Cinépolis anuncia boletos a 35 pesos por cuatro días en agosto

La preventa ya está disponible y la oferta no aplica para salas VIP ni formatos especiales.

Por El Universal

Agosto 14, 2026 04:35 p.m.
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Cinépolis anuncia boletos a 35 pesos por cuatro días en agosto
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      Los boletos de la más reciente película de Spider-Man, al igual que la recién estrenada "El final de la calle Oak", así como "La Odisea", bajarán de precio por cuatro días.


      La cadena Cinépolis, la mayor exhibidora de la República Mexicana, ha anunciado una nueva edición de su llamada Fiesta, en la que las entradas a funciones en salas tradicionales costarán sólo 35 pesos, es decir en algunas zonas hasta tres veces menos de su precio normal.

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      Del 24 al 28 de agosto, toda la cartelera que esté disponible en esa semana tendrá ese precio, pero sólo aplicándose a las butacas tradicionales.
      Se espera que entre las cintas que aún continúen en la programación será la del arácnido, que sigue en primer lugar de taquilla; la nueva de Anne Hathaway, donde convive con dinosaurios y por supuesto la basada en la épica del griego Homero.
      Para esa semana se espera el estreno de títulos como "Código venganza", con Jason Statham, así como "La noche del demonio" y "Las catadoras de Hitler".
      La promoción no aplicará en conjuntos VIP, ni en funciones 3D, 4DX o ScreenX. Tampoco será válida para premieres, funciones especiales, contenido alternativo o títulos de Cinépolis +QUE CINE, ni podrá combinarse con otras promociones.
      Los cuatro días de la llamada Fiesta Cinépolis incrementarán a los cerca de 140 millones de boletos vendidos durante lo que va del año en México, de manera global.
      Ya desde ahora el público puede adquirir en preventa sus boletos en la aplicación digita o cines físicos.
      El evento será el final prácticamente del verano exhibidor 2026, época en la que han llegado filmes como "Toy Story 5", "Los amos del universo" y "Supergirl".
      Cinépolis cuenta con más de 6 mil 800 pantalla diseminada en el país, lo que representa el 90% de la existentes en el territorio nacional.

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