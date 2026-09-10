"Memote" habla de su nuevo reto en Tigres

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Apenas unas horas después de ser anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Tigres, Guillermo Martínez reportó en la ciudad de Monterrey para integrarse de inmediato a los entrenamientos del equipo y comenzar su preparación rumbo al próximo Clásico Regio.

Guillermo Martínez se integra a Tigres y comienza entrenamientos

El delantero mexicano, que en las últimas semanas había perdido protagonismo con Pumas y que formó parte de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026, llegó a tierras regiomontanas con la ilusión de afrontar un nuevo desafío en su carrera y consolidarse en uno de los planteles más competitivos de la Liga MX.

Declaraciones de Guillermo Martínez tras su llegada a Tigres

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A su llegada, Martínez compartió sus primeras impresiones como jugador felino y destacó la responsabilidad que representa defender los colores de una institución de la magnitud de Tigres. El atacante también reiteró su compromiso de aportar trabajo, entrega y goles para ayudar al equipo de Víctor Manuel Vucetich a cumplir con sus objetivos en el torneo.

"Muy contento, creo que se tomó la decisión acertada. Siempre llegar a un equipo como este es muy importante. Sabemos lo que representa a nivel local, nacional e internacional. Es un paso muy importante en mi carrera".

Martínez, quien recibió críticas de un sector de la afición de Pumas por abandonar al equipo en plena competencia, aseguró que entiende las reacciones generadas por su salida. Sin embargo, dejó claro que la posibilidad de llegar a Tigres representaba una oportunidad que no podía desaprovechar.

"Tengo un gran compromiso. Sé lo que significa vestir esta playera y representar a una institución como Tigres; hacerlo es un orgullo. Cuando supe de la oferta, entendí que era una oportunidad que debía aprovechar. Es una decisión que le brinda estabilidad a mi familia y era algo que estaba buscando. También quería mantenerme compitiendo al máximo nivel para seguir peleando por un lugar en la Selección Mexicana".