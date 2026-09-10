Inicia disputa legal por nombre de Los Acosta

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Sergio Acosta, integrante y uno de los fundadores del grupo Los Acosta, anunció acciones legales contra sus hermanos Ricardo y Ernesto Acosta, entre ellas una disputa por el uso y titularidad del nombre de la agrupación, además de procedimientos por presuntos actos de asociación delictuosa, falsificación de firmas, fraude y amenazas.

En rueda de prensa, Sergio Acosta señaló que, tras más de 30 años de formar parte de la agrupación, fue despedido por su hermano Ricardo, situación que calificó como injustificada.

Explicó que el conflicto se agravó luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona solicitara al grupo la creación de la canción "Viva San Luis".

El músico cuestionó el resultado de la composición y consideró que se trató de un trabajo que no representa la trayectoria de Los Acosta.

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"Llegamos al estudio para hacer el dichoso himno, pero, oh sorpresa, hacen una canción que, a mi manera de ver, es una porra, copia mal hecha del tema 'Jingo' de Santana y utilizando el nombre de Los Acosta; se me hace algo criminal", expresó.

Sergio Acosta acusó a sus hermanos Ricardo y Ernesto de utilizar el nombre de la agrupación a través de dicha composición y señaló que buscará legalmente impedir que continúen utilizando el nombre de Los Acosta.

Precisó que la disputa por el nombre forma parte de las acciones que emprenderá su defensa, junto con los procedimientos relacionados con derechos de autor, debido a que, según su señalamiento, sus hermanos estarían utilizando el nombre de la agrupación y atribuyéndose trabajos de composición.

Asimismo, sostuvo que, a raíz de la relación que sus hermanos han establecido con el gobernador, ha recibido amenazas de muerte, acusación que también forma parte de los procedimientos legales anunciados.

El integrante de Los Acosta lamentó que, pese a los esfuerzos realizados durante la trayectoria de la agrupación, incluyendo participaciones en disqueras y televisión nacional, actualmente se ponga en riesgo la continuidad del grupo debido al conflicto entre los hermanos.

Por su parte, la abogada Natalia Castillo, explicó que en materia penal, las denuncias están relacionadas con los presuntos delitos de asociación delictuosa, falsificación de firmas, fraude y amenazas.

Agregó que el procedimiento por derechos de autor corresponde a otro proceso ante una instancia federal, mientras que la disputa por el nombre de Los Acosta forma parte de las acciones legales emprendidas por su representado.

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En cuanto al conflicto laboral derivado del despido, señaló que la demanda contempla un monto superior a los 40 millones de pesos.

La defensa informó que este miércoles estaba prevista una audiencia de conciliación; sin embargo, la cita fue reprogramada para el próximo 23 de septiembre.

De acuerdo con lo expuesto durante la rueda de prensa, Ricardo y Ernesto Acosta ya fueron requeridos por el tribunal como parte de los procedimientos legales.