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Luna de fresa junio 2026 ilumina México y el mundo

La luna llena de junio 2026 coincide con la temporada de recolección de fresas en Norteamérica.

Por El Universal

Junio 18, 2026 04:56 p.m.
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Luna de fresa junio 2026 ilumina México y el mundo
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      En las próximas semanas el firmamento tiene preparado un espectáculo nocturno digno de cautivar a todos los fanáticos de los astros, ya que en México y el resto del mundo las noches se iluminarán con la presencia de la Luna Llena de junio, popularmente conocida como la "Luna de fresa".


      De acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk, este plenilunio llegará a su máximo esplendor el próximo lunes 29 de junio, alrededor de las 5:57 de la tarde y será la primera Luna llena después del solsticio de verano, que ocurrirá el domingo 21 de mayo.

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      A pesar de alcanzar su punto máximo de brillo y tamaño durante la tarde del 29 de junio, la Luna de Fresa podrá verse clara y totalmente llena desde un día antes y hasta un día después de esta fecha, es decir, del 28 al 30 de junio.
      El nombre de la Luna llena de junio puede resultar engañoso para muchas personas, quienes asumen que este plenilunio recibe su apodo debido a que se torna rojizo o rosado, no obstante, esto no es cierto.
      "Luna de Fresa" es en realidad uno de los nombres tradicionales para la Luna llena de junio, adoptado de los pueblos nativos norteamericanos ya que, en diversas regiones del continente, esta Luna llena coincide con la temporada de recolección de dicho fruto rojo.
      Aunque este ha sido uno de los apodos más adoptados en Norteamérica para este fenómeno astronómico mensual, en otras partes del mundo la Luna de fresa recibe nombres como:
      Luna de Moras
      Luna de Miel
      Luna de Rosa
      Luna de las Bayas que Maduran
      Luna del Jardín
      Luna del Maíz Verde
      Luna Cuando Salen las Hojas
      Luna Ventosa
      Luna del Nacimiento
      Luna Cuando el Búfalo Brama
      Todos estos apodos están relacionados con otros fenómenos naturales comunes durante la misma época del año.

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