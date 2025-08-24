logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

MÉXICO LA ENAMORÓ

RECONOCIÓ QUE NO ESTABA PREPARADA PARA EL INCREÍBLE RECIBIMIENTO QUE LE DIERON SUS FANS

Por AP

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
MÉXICO LA ENAMORÓ

Kylie Minogue se reencontró el viernes por la noche con el público mexicano y la experiencia fue mejor de lo que imaginaba.

La estrella australiana se había presentado en el país por primera y única ocasión en 2011 y en su regreso ante un Palacio de los Deportes abarrotado con cerca de 15.000 fans se tomó el tiempo para agradecer su fidelidad en varias ocasiones.

“Todo mundo decía que iban a ser increíbles, pero nada nos preparó realmente, ustedes son sensacionales, muchas, muchas gracias”, dijo hacia el final de su concierto.

En uno de los momentos que más emocionó a la gente, Minogue se trasladó a una plataforma a la parte trasera de la pista para estar más cerca de las gradas de la parte posterior. Ahí preguntó qué canciones querían e interpretó algunas a capela. También le dedicó “Where the Wild Roses Grow”, original de Nick Cave & The Bad Seeds, a una fan que comenzó a llorar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Montada en la plataforma, Minogue señaló que durante la pandemia, con las restricciones de viaje, añoraba poder reencontrarse con el público mientras componía y producía su álbum “Disco” en su propia casa.

“Es un sueño para mí honestamente, porque entonces se sentía como un sueño cuándo nos íbamos a ver”, dijo. “Este era el sueño, cantar esta canción y específicamente cantarla en medio de una arena, tomó unos años, pero estamos juntos aquí y está pasando, así que canten conmigo”, agregó antes de entonar “Say Something” en una versión acústica acompañada por una guitarra.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

MÉXICO LA ENAMORÓ
MÉXICO LA ENAMORÓ

MÉXICO LA ENAMORÓ

SLP

AP

RECONOCIÓ QUE NO ESTABA PREPARADA PARA EL INCREÍBLE RECIBIMIENTO QUE LE DIERON SUS FANS

GRUPO FIRME VA A COLOMBIA
GRUPO FIRME VA A COLOMBIA

GRUPO FIRME VA A COLOMBIA

SLP

EFE

Drake Bell pide votos para salvar a Mariana Botas en La Casa de los Famosos México
Drake Bell pide votos para salvar a Mariana Botas en La Casa de los Famosos México

Drake Bell pide votos para salvar a Mariana Botas en La Casa de los Famosos México

SLP

El Universal

El video de Drake Bell apoyando a Mariana Botas genera revuelo en redes sociales.

María Elena Galindo renuncia a ser albacea de Silvia Pinal
María Elena Galindo renuncia a ser albacea de Silvia Pinal

María Elena Galindo renuncia a ser albacea de Silvia Pinal

SLP

El Universal

María Elena Galindo decide retirarse como albacea de Silvia Pinal, ¿qué implicaciones tendrá en la lectura del testamento?