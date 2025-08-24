logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

GRUPO FIRME VA A COLOMBIA

Por EFE

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
GRUPO FIRME VA A COLOMBIA

Con entradas agotadas en menos de dos horas, el ‘Órale Wey Fest: Mexa’, el festival que se celebrará el 6 de diciembre próximo en el Estadio El Campín de Bogotá, con Grupo Firme como evento principal, confirmó este viernes la fuerza de la música regional mexicana en Colombia. 

El festival tendrá como protagonista a una de las agrupaciones más exitosas del género, que ofrecerá tres horas de espectáculo con sus éxitos más reconocidos como ‘Ya supérame’, ‘Cada quien’ y ‘El amor no fue pa’ mí’.

Fundado en 2014 en Tijuana (Baja California), Grupo Firme se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del regional mexicano gracias a su estilo desenfadado y su cercanía con el público. 

A ellos se sumarán otros artistas como Gabito Ballesteros, Majo Aguilar, Edgardo Núñez, El Mimoso, Clave Especial, Calle 24, entre otros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El cartel de ‘sold out’ en El Campín, con aforo de 39.000 personas, confirma la influencia del regional mexicano en Colombia, donde ha dominado la radio y las plataformas digitales en los últimos años con artistas como Xavi y Fuerza Regida liderando las listas. 

Esta corriente ha generado una mezcla cultural con la música popular colombiana, visible en colaboraciones y estilos compartidos con figuras locales como el cantante de música popular Pipe Bueno.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

MÉXICO LA ENAMORÓ
MÉXICO LA ENAMORÓ

MÉXICO LA ENAMORÓ

SLP

AP

RECONOCIÓ QUE NO ESTABA PREPARADA PARA EL INCREÍBLE RECIBIMIENTO QUE LE DIERON SUS FANS

GRUPO FIRME VA A COLOMBIA
GRUPO FIRME VA A COLOMBIA

GRUPO FIRME VA A COLOMBIA

SLP

EFE

Drake Bell pide votos para salvar a Mariana Botas en La Casa de los Famosos México
Drake Bell pide votos para salvar a Mariana Botas en La Casa de los Famosos México

Drake Bell pide votos para salvar a Mariana Botas en La Casa de los Famosos México

SLP

El Universal

El video de Drake Bell apoyando a Mariana Botas genera revuelo en redes sociales.

María Elena Galindo renuncia a ser albacea de Silvia Pinal
María Elena Galindo renuncia a ser albacea de Silvia Pinal

María Elena Galindo renuncia a ser albacea de Silvia Pinal

SLP

El Universal

María Elena Galindo decide retirarse como albacea de Silvia Pinal, ¿qué implicaciones tendrá en la lectura del testamento?