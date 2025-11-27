logo pulso
Por EFE

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
DUA LIPA ABRIRÁ UNA TAQUERÍA EN CDMX

La cantante británica Dua Lipa, ganadora de tres premios Grammy, anunció este miércoles que durante su gira por México abrirá una taquería en la capital del país, en la que habrá un menú inspirado en ella misma, souvenirs y fotografías de la artista.

En un comunicado, la intérprete anunció que la apertura del local de tacos, que será provisional, tendrá lugar el 1 de diciembre y se extenderá hasta el 5 del mismo mes, cuando finalizarán los tres conciertos que la londinense tiene programados en Ciudad de México, en el ‘Estadio GNP Seguros’, y que hacen parte de su gira internacional ‘Radical Optimism Tour 2025’.

La taquería, ubicada en el centro de la capital mexicana, tendrá un menú inspirado en Dua Lipa, así como distintos recordatorios, música y fotografías para los seguidores de la cantante y estará abierta desde las doce del día y hasta las doce de la noche durante los cuatro días de operación. 

