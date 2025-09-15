salva al Himno

La noche del sábado 13 de septiembre se llevó a cabo la pelea estelar entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium en la ciudad de Las Vegas de Estados Unidos, dejando ver la euforia de los fanáticos en el país tricolor.

Uno de los aspectos que más sorprendió a los espectadores fue la ausencia del Himno Nacional Mexicano en el evento, que suele entonarse previo a cualquier enfrentamiento o competencia deportiva.

La decisión de que el Himno Nacional Mexicano no se interpretara antes de subir al ring fue tomada por Netflix, la plataforma que transmitió el evento de manera exclusiva, buscando acortar los tiempos de transmisión.

Ante la decisión tomada por la plataforma de streaming, momentos antes del combate, Fey ingresó a los vestidores del boxeador mexicano, para cantar algunas estrofas de este símbolo patrio.

“Nada nos detiene, ¡mexicano con orgullo! Eres nuestro campeón @canelo, un honor interpretar nuestro himno en tu noche. Gracias por inspirar a México”, escribió la artista en Instagram.