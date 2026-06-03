MUERE OWAIN RHYS DAVIES, DE "TWIN PEAKS"
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El actor de "Twin Peaks" murió a los 44 años, informó su familia a través de redes sociales. La noticia fue dada a conocer por su hermano, Rhodri Davies, quien compartió un mensaje en Instagram en el que señaló que el fallecimiento ocurrió de manera repentina y aparentemente por causas naturales. Sin embargo, también indicó que aún existen interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su muerte.
Davies era especialmente conocido entre los seguidores de "Twin Peaks", la icónica creación de David Lynch y Mark Frost. En el regreso de la serie estrenado en 2017, el actor interpretó al agente Wilson.
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