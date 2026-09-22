Fentanilo y otras sustancias causaron muerte de Hayden Panettiere

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Hayden Panettiere murió a los 36 años por una sobredosis accidental de fentanilo y otras sustancias, de acuerdo con el informe del forense del condado de Greenville, Carolina del Sur, obtenido por TMZ.

Informe forense confirma sobredosis accidental

La actriz, conocida por sus papeles en "Heroes" y "Nashville", falleció el pasado 16 de agosto en el departamento de su novio, Brian Hickerson.

El reporte forense determinó que la muerte fue accidental y señaló la presencia de fentanilo en el organismo de Panettiere, también fueron detectados alprazolam, principio activo del Xanax; metocarbamol, un relajante muscular, y quetiapina, un medicamento utilizado para tratar padecimientos como el trastorno bipolar, la esquizofrenia y la depresión mayor.

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La actriz se encontraba en Greenville después de viajar desde Los Ángeles junto a Hickerson, originario de esa ciudad. De acuerdo con TMZ, Brian y su hermano Zach fueron quienes la encontraron inconsciente. Hickerson le administró Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides, y posteriormente realizaron maniobras de reanimación hasta la llegada de los paramédicos.

Los servicios de emergencia continuaron con reanimación cardiopulmonar avanzada y compresiones torácicas, pero no pudieron reanimarla. Panettiere fue declarada muerta a las 14:32 horas.

La autopsia ya había descartado signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a su fallecimiento. Además, según información de "People", durante la llamada al 911 se escuchó a personal mencionar una posible "sobredosis" y un "paro cardíaco".

Investigación federal sobre suministro de drogas

Aunque el forense determinó que la muerte fue accidental, las autoridades federales mantienen abierta una investigación para determinar cómo obtuvo Panettiere las sustancias que consumió.

Según "Los Angeles Times", agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) han concentrado parte de sus pesquisas en Los Ángeles y han interrogado a personas relacionadas con la posibilidad de que la actriz hubiera obtenido pastillas sin receta de un supuesto traficante.

Las autoridades investigan específicamente la posibilidad de que Panettiere hubiera ingerido oxicodona falsificada con fentanilo antes de su muerte. De acuerdo con el diario angelino, Hickerson entregó a los investigadores una bolsa con medicamentos.

Poco después del fallecimiento de la actriz, agentes federales también registraron su casa en Los Ángeles. TMZ reportó que los investigadores buscaban evidencias relacionadas con un presunto proveedor de drogas y que una serie de mensajes entre Panettiere y un supuesto traficante forman parte de las pesquisas.

Vecinos de la actriz en West Hollywood también habrían informado a las autoridades que habían observado a un hombre que presuntamente le llevaba drogas a su domicilio, según fuentes citadas por TMZ.

La investigación continúa y, hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente si habrá cargos relacionados con la persona que presuntamente le proporcionó las sustancias.

Hayden Panettiere comenzó su carrera como actriz infantil y posteriormente alcanzó reconocimiento internacional con su papel de Claire Bennet en la serie "Heroes".

Uno de sus personajes más recordados fue Juliette Barnes en "Nashville", producción en la que participó durante 128 episodios entre 2012 y 2018 y por la que obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro.