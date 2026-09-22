Motociclista resulta lesionada tras choque con auto
El accidente ocurrió en el cruce de Juárez y Bocanegra, donde un vehículo Nissan se atravesó a la motoneta
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CIUDAD VALLES.- Una joven que circulaba en una motoneta por la colonia Obrera resultó lesionada tras chocar contra un vehículo que se atravesó a su paso.
El percance se suscitó la noche del lunes en el cruce de las calles Juárez y Bocanegra, donde el conductor de un vehículo Nissan blanco realizó una maniobra sin las precauciones necesarias y se atravesó al paso de la motoneta.
La unidad de dos ruedas era conducida por Miriam Selene "N", de 29 años de edad, quien tras el impacto cayó al suelo y ya no pudo levantarse, debido a que sufrió lesiones en varias partes del cuerpo.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a brindarle auxilio y, posteriormente, la trasladaron a un sanatorio particular ubicado en la colonia Altavista.
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Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente; sin embargo, el conductor del sedán manifestó su disposición para llegar a un acuerdo con la afectada.
Mujer resulta lesionada tras caer de su motoneta
Intentó esquivar a un auto que frenó y terminó derrapando
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