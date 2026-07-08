México mantiene las jornadas laborales más largas de la OCDE

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México es el país cuyos trabajadores destinan más horas a laborar en comparación con el promedio de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Del 2023 al 2025 se redujo el promedio de horas trabajadas anualmente por los trabajadores mexicanos para llegar a 2 mil 299 horas, es decir, una reducción de 0.5%.

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Mexicanos trabajan casi 600 horas más que otros países de la OCDESin embargo, esa cifra dista mucho del promedio de horas anuales trabajadas en los 38 países de la OCDE, que estuvo en el 2025 en mil 705 horas anuales, lo que significa que los mexicanos trabajan casi 600 horas más que en el resto de los países que integran la organización.Después de México, los trabajadores de Costa Rica y de Chile son los que más trabajan, todos países de América Latina.Mientras que las naciones europeas son las que registran menores horas laboradas, como Alemania, Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia y Suiza, cuyos trabajadores destinan entre 900 y casi mil horas menos que en México para labores remuneradas.En general, la OCDE aseguró que "la disminución en las horas trabajadas puede explicarse por varios factores, incluyendo ganancias en productividad, cambios en las preferencias de los trabajadores hacia menos horas extra o trabajos a tiempo parcial, cambios en las regulaciones sobre el tiempo de trabajo o los convenios colectivos, pero también por cambios en la composición hacia empleos que requieren menos horas de trabajo".Productividad laboral crece en MéxicoEn el documento Perspectivas del Empleo de la OCDE 2026, el organismo explicó que en México se registraron avances en la productividad del país, además de la disminución de las horas trabajadas."México ha destacado entre los países de la OCDE por el crecimiento relativamente sólido de su productividad laboral desde el inicio de la crisis de Covid-19. Más recientemente, la productividad laboral aumentó 1.96% entre 2023 y 2024, frente a 0.62% en promedio en la OCDE...", consideró.Añadió que el incremento de la productividad fue mayor que lo visto en el período del 2019 al 2023.La OCDE consideró que "las recientes ganancias de productividad en México se han producido junto con una reducción de las horas trabajadas...".Los mayores aumentos de la productividad se registraron en Irlanda, Polonia, Dinamarca, Letonia, Estados Unidos, así como en nuestro país.México presenta mejora en salarios reales"Los salarios reales en México han seguido creciendo con fuerza. En el primer trimestre de 2026, se situaron un 15.1% por encima del nivel registrado en el primer trimestre de 2021, un aumento muy superior al 1.2% observado en promedio en la OCDE", explicó.Para la Organización los salarios reales de los mexicanos tuvieron una mejora mayor a lo que se registró en los 38 países que conforman el bloque.Añadió que el salario mínimo desde enero del 2021 "se duplicó con un aumento de 122.3%, mientras que el salario mínimo real creció 68%".Desempleo en México se estabilizaMéxico tuvo, en mayo pasado, la tasa de desempleo más estable con respecto a los dos años anteriores con 2.7% y tiene el segundo nivel más bajo entre los países de la Organización, por detrás de Japón.El organismo dijo que se observa que en general en los 38 países de la OCDE hay indicios de debilitamiento en el aumento de empleos y por los altos precios de la energía se prevé una disminución de los salarios reales.