Cuánto pagaron Taylor Swift y Travis Kelce por permiso de su boda

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Si algún día quieres cerrar calles en Nueva York para llegar sin tráfico a tu boda, será mejor que prepares muy bien la cartera. Taylor Swift y Travis Kelce desembolsaron una suma de cinco cifras para hacer realidad la celebración de sus sueños.

De acuerdo con TMZ, fuentes policiales revelaron que la pareja pagó 60 mil dólares, más de un millón de pesos mexicanos, por el permiso que permitió restringir el acceso a la Séptima Avenida, a la altura del Madison Square Garden, donde se llevó a cabo la ceremonia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La solicitud fue presentada en junio por Winick Productions, empresa organizadora del evento, ante la Oficina de Permisos para Actividades en la Vía Pública para el periodo del 2 al 4 de julio.Swift y Kelce festejaron su enlace en medio del ambiente mundialista y de los festejos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Los eventos comenzaron el 2 de julio con una cena privada de ensayo a la que asistieron al menos 100 invitados en el Madison Square Garden. Un día después intercambiaron sus votos matrimoniales y la recepción se prolongó hasta la madrugada del 4 de julio, cuando varias celebridades fueron vistas abandonando el recinto poco después de la medianoche.Aunque aún se mantienen en reserva varios detalles de la celebración, se sabe que tanto la cantante como el jugador de la NFL vistieron diseños de Christian Dior Alta Costura, mientras que Swift complementó su look con joyas Cartier.También se conoce que la pareja gastó miles de dólares en pizza para sus invitados y organizó una rifa con artículos de lujo. Entre los premios se hizo popular un bolso Chanel, que ganó la esposa del jugador de los Kansas City Chiefs, Drue Tranquill.Los recién casados también pidieron a sus invitados no llevar regalos. En cambio, cada asistente recibió una caja con recuerdos de la boda.