Sin heridos, fuerte choque y volcadura en Periférico (fotos)

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Únicamente daños materiales se registraron en un choque y volcadura en el que se vieron involucrados dos vehículos en el Puente Peñasco.

Los hechos se registraron este miércoles, cuando el conductor de un Nissan Platina circulaba sobre el Circuito Potosí (Anillo Periférico) con dirección a la carretera Zacatecas, pero al salir de la curva del Puente de Peñasco pierde el control hacia derecha justo cuando rebasaba a una camioneta Ford caja seca.

Después de impactarla por un lado, el Nissan siguió sin control para luego volcar y dar más de dos volteretas para finalmente quedar obstruyendo el carril derecho y en posición normal.

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Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos, quienes retiran los vehículos a una zona segura. De forma sorpresiva, no hubo lesionados.