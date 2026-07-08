Tras años separados, Will Smith y Jada Pinkett Smith habrían vuelto

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La historia de Will Smith y Jada Pinkett Smith dio un nuevo giro. Después de varios años viviendo bajo techos distintos, ambos habrían retomado la convivencia desde hace dos años.

Una fuente cercana al matrimonio aseguró a People que la reconciliación fue gradual y que actualmente viven una etapa de estabilidad: "Están felices, se aman y, como siempre, siguen comprometidos a apoyarse mutuamente".

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De acuerdo con el mismo medio, fue Jada quien regresó a la casa de Will Smith y ambos están priorizando el bienestar de su familia.Los actores, que contrajeron matrimonio en 1997, son padres de Jaden y Willow Smith.La noticia llega casi dos años después de que, en 2023, Pinkett Smith sorprendiera al confesar que, en realidad, ella y el protagonista de "Hombres de negro" llevaban separados desde 2016. Aunque nunca iniciaron un proceso de divorcio, decidieron mantener esa decisión en privado.La confesión, por supuesto, generó impacto, ya que durante todo ese tiempo aparecieron juntos en alfombras rojas y distintos eventos, donde se mostraban afecto y respeto.En 2020, la actriz también reconoció que mantuvo una relación con el cantante August Alsina durante el periodo en que ella y Smith permanecieron distanciados. El intérprete aseguró en una entrevista que el ganador del Oscar conocía la situación y había dado su consentimiento.Desde entonces, el matrimonio ha enfrentado constantes versiones sobre supuestas infidelidades, crisis y desacuerdos. Sin embargo, siguen respaldándose en los momentos importantes de su vida familiar.En 2022, acudieron juntos a la ceremonia de los Premios Oscar, donde Will Smith protagonizó uno de los momentos más polémicos de la gala al abofetear a Chris Rock, luego de que el comediante hiciera una broma sobre la alopecia que padece Jada.Más recientemente, reaparecieron en el desfile Primavera-Verano 2027 de Christian Louboutin, celebrado durante la Semana de la Moda de París, para acompañar a su hijo Jaden Smith, director creativo de la línea masculina de la firma.