"¿Quién se quiere juntar con más apestado de México?": periodistas

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Los periodistas Carlos Loret de Mola y Héctor de Mauleón abordaron el cónclave de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán con el diputado de Morena Daniel Asaf y dos empresarios.

En Con los de Casa, junto a David Aponte, director editorial de EL UNIVERSAL y la columnista Maite Azuela, analizaron el reportaje publicado por de Mauleón el pasado 31 de agosto, en el que se dio a conocer que dos de los hijos del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebraron una reunión en el restaurante Magazzino, localizado en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

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Los columnistas de El Gran Diario de México coincidieron en que acciones como esta, de Andy López Beltrán, echan por la ventana, la política de austeridad, adoptada por el exmandatario federal y continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum."Que se junten y ordenen cosas costosísimas patean los postulados con los que nos estuvo bombardeando durante años Andrés Manuel López Obrador", afirmó de Mauleón.De acuerdo con él, en dicho restaurante un chef australiano prepara platillos que se le van ocurriendo y descorcharon una botella de Sassicaia, vino tinto cuyo precio va de los 16 a los 24 mil pesos.Por otro lado, Loret de Mola cuestionó quién se juntaría con Andrés Manuel López Beltrán después de todos los escándalos en los cuales ha estado involucrado, desde su viaje a Japón en julio de 2025, presuntos negocios en medicinas y obra pública en Sinaloa, al retiro de su visa."¿Quién se quiere juntar con el tipo más apestado de México? Los ricos lo odian por simular ser pobre y los pobres lo odian porque es rico. ¿Por qué se sientan con él? Porque creen que aún tiene poder dentro del Movimiento (de Regeneración Nacional), es el heredero de López Obrador, la presidenta lo ha defendido", dijo.A pregunta expresa del director general editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte, acerca de si afectará a la carrera política de López Beltrán, Héctor de Mauleón consideró que "a nivel popular es algo que se queda para siempre"."Andy López Beltrán se convirtió en el símbolo de la hipocresía de Morena. La presidenta Sheinbaum sale a decir 'Oigan, seamos austeros, sin lujos'. Les entra por un oído y les sale por el otro. Andy va a quedar mal. No perdamos de vista que lo quería como presidente en 2030", agregó Carlos Loret de Mola.Finalmente, la columnista Maite Azuela preguntó sobre el posible costo político para lo que queda de la administración de Sheinbaum. "Los que tienen en sus manos la llave de lo que le pasará a Andy son los electores o el gobierno de Estados Unidos", concluyó Loret de Mola.Hermanos López Beltrán celebran cónclave en la CondesaAndrés Manuel y Gonzalo López Beltrán celebraron un cónclave en el restaurante Magazzino, localizado en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, el pasado 24 de agosto.De camionetas bajaron dos de los hijos del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el diputado de Morena, Daniel Asaf, el empresario mexicano Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño.De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, dicha reunión duró al menos cinco horas. "A pesar de que las imágenes carecen de audio, es posible que uno de los temas fue la detención de Fausto Corrales Rodríguez, debido a que Gonzalo mira su teléfono celular y se observa la noticia de la vinculación a proceso".Cabe decir que Corrales Rodríguez fue asistente y chofer del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén, asesinado el 25 de julio de 2024.Después de la difusión hecha por EL UNIVERSAL el 31 de agosto, y a diferencia de otras ocasiones, esta vez Andy López Beltrán no comentó algo acerca del cónclave. De igual forma, Asaf, abordado por la prensa, rechazó dar declaraciones.