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Bajo lupa, 20 municipios por cuentas publicas: IFSE

Tres de los alcaldes actualmente están en funciones, dijo Lecourtois López

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 03, 2026 01:33 p.m.
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      Cerca de 20 municipios podrían enfrentar problemas legales derivados de sus finanzas, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene en investigación ocho carpetas relacionadas con posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, informó el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois López.

      En entrevista, mencionó que de esas ocho carpetas, tres corresponden a alcaldes que actualmente están en funciones. Los expedientes abarcan recursos desde 2018 y, de acuerdo con el auditor, la integración de las investigaciones ha tomado tiempo.

      En algunos de los municipios más grandes, las observaciones alcanzan montos de hasta 500 millones de pesos, señaló Lecourtois López. Sin embargo, el titular del IFSE no identificó a los municipios ni a los alcaldes relacionados con las investigaciones.

      Señaló que el escenario podría complicarse para algunos presidentes municipales una vez que concluyan sus administraciones. El propio auditor calificó de "bastante" duro el panorama legal que podrían enfrentar y les recomendó que, mientras permanecen en el cargo, pongan en orden sus finanzas.

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      "Yo les recomiendo que ahorita que están en el poder pongan en orden sus finanzas para que el día de mañana que estén afuera no le echen la culpa al anterior de que no entregó información", concluyó.

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