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Sheinbaum ofrece apoyo tras asesinato de músico y su familia

Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, fue hallado sin vida junto con su esposa embarazada, su hija y una trabajadora

Por EFE

Septiembre 03, 2026 01:35 p.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato del músico Jonathan Meléndez y tres integrantes de su entorno familiar en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y ofreció apoyo del Gobierno federal a los familiares de las víctimas.

      El integrante de la banda Camilo Séptimo, de 38 años, fue localizado sin vida dentro de su domicilio junto con su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de tres años y una trabajadora del hogar de 21 años. La mascota de la familia también fue encontrada muerta.

      Un hijo de la pareja, de seis años, fue hallado ileso dentro del inmueble y posteriormente entregado a sus familiares.

      Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó el caso como "muy triste" y "lamentable". Añadió que el Gobierno del Estado de México ya brinda atención a los familiares y ofreció la intervención de la Secretaría de Gobernación en lo que resulte necesario.

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      La mandataria confirmó que dos personas fueron detenidas y señaló que la investigación contempla una posible disputa entre la familia y personas cercanas. Sin embargo, la Fiscalía mexiquense no ha establecido públicamente un móvil definitivo.

      Los detenidos fueron identificados como Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", investigados por su probable participación en el homicidio múltiple. El primero mantenía una relación comercial con Meléndez y, según las indagatorias, habría aprovechado esa cercanía para ingresar al domicilio. N+

      Fuentes federales consultadas por EFE señalaron que una de las líneas de investigación apunta a un posible robo relacionado con la actividad comercial de las partes. Otras versiones periodísticas mencionan un préstamo y una discusión previa al ataque, pero esos datos no han sido confirmados como causa del crimen.

      Los dos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público. Corresponderá a un juez determinar su situación jurídica, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

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